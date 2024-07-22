Новая помощь для ВПЛ - детали Минсоцполитики - новости Украины

Заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Фото: Скриншот видео

В ближайшие месяцы в Украине планируется ввести субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Однако данный инструмент помощи будет касаться только тех, кто не получает пособия на жительство ВПЛ по постановлению №332. Размер такой субсидии будет зависеть от конкретного уровня дохода семьи.

Об этом Новини.LIVE рассказала заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

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"Надеемся, данное постановление может быть принято правительством в ближайшее время. Возможно, даже в июле. Потом понадобится определенное время для технической реализации постановления. Однако в целом есть надежда, что данный инструмент заработает уже в ближайшие месяцы", — уточнила Марчак.

По ее словам, такая помощь может стать постоянным инструментом поддержки тех лиц, у которых нет собственного жилья и которые не могут самостоятельно покрывать его аренду. Таким категориям ВПЛ государство готово помогать по примеру жилищно-коммунальной субсидии. То есть, это будет частичное покрытие стоимости аренды жилья.

Что касается точной суммы покрытия, то конкретной цифры нет, говорит Марчак. По международной практике на аренду жилья семья должна тратить не более 30% своего дохода. Такой же подход Минсоцполитики использовал и в субсидиях на аренду жилья для ВПЛ.

"Но при этом механизм должен работать так: если у семьи очень низкий уровень дохода, тогда этот процент (30) может составлять 15-20-10, иногда даже 5. То есть, чем ниже доход у семьи — тем выше процент стоимости аренды может покрывать государство", — уточнила заместитель министра.

Напомним, в июле 2024 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продолжат выплачивать государственную помощь на проживание. Однако автоматически деньги начислят только переселенцам, которым переназначили выплаты в марте.