Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow ВПО отримають нову допомогу від держави — подробиці arrow

ВПО отримають нову допомогу від держави — подробиці

22 липня 2024 06:21
Галина Остаповець - Журналіст
Нова допомога для ВПО - деталі Мінсоцполітики - новини України
Заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Фото: Скріншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

У найближчі місяці в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак даний інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО по постанові №332. Розмір такої субсидії буде залежати від конкретного рівня доходу сімʼї.

Про це Новини.LIVE розповіла заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

Читайте також:

"Сподіваємось, дана постанова може бути ухвалена урядом найближчим часом. Можливо, навіть у липні. Опісля потрібен буде певний час для технічної реалізації постанови. Проте загалом є сподівання, що даний інструмент запрацює вже у найближчі місяці", — уточнила Марчак.

За її словами, така допомога може стати сталим інструментом підтримки тих осіб, які не мають власного житла і які не можуть самостійно покривати його оренду. Таким категоріям ВПО держава готова допомагати за прикладом житлово-комунальної субсидії. Тобто це буде часткове покриття вартості оренди житла.

Щодо точної суми покриття, то сталої цифри немає, каже Марчак. За міжнародною практикою, на оренду житла родина має витрачати не більше 30% свого доходу. Такий же підхід Мінсоцполітики використало і в субсидіях на оренду житла для ВПО.

"Але при цьому механізм має працювати так: якщо родина має дуже низький рівень доходу, тоді цей відсоток (30) може становити 15-20-10, інколи навіть 5. Тобто, чим нижчий дохід у родини — тим вищий відсоток вартості оренди може покривати держава", — уточнила заступниця міністра.

Нагадаємо, у липні 2024 року внутрішньо переміщеним особам (ВПО) продовжать виплачувати державну допомогу на проживання. Однак автоматично гроші нарахують тільки тим переселенцям, яким перепризначили виплати у березні.

війна фінансова допомога ВПО війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ