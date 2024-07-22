Нова допомога для ВПО - деталі Мінсоцполітики - новини України

Заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Фото: Скріншот відео

У найближчі місяці в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак даний інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО по постанові №332. Розмір такої субсидії буде залежати від конкретного рівня доходу сімʼї.

Про це Новини.LIVE розповіла заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

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"Сподіваємось, дана постанова може бути ухвалена урядом найближчим часом. Можливо, навіть у липні. Опісля потрібен буде певний час для технічної реалізації постанови. Проте загалом є сподівання, що даний інструмент запрацює вже у найближчі місяці", — уточнила Марчак.

За її словами, така допомога може стати сталим інструментом підтримки тих осіб, які не мають власного житла і які не можуть самостійно покривати його оренду. Таким категоріям ВПО держава готова допомагати за прикладом житлово-комунальної субсидії. Тобто це буде часткове покриття вартості оренди житла.

Щодо точної суми покриття, то сталої цифри немає, каже Марчак. За міжнародною практикою, на оренду житла родина має витрачати не більше 30% свого доходу. Такий же підхід Мінсоцполітики використало і в субсидіях на оренду житла для ВПО.

"Але при цьому механізм має працювати так: якщо родина має дуже низький рівень доходу, тоді цей відсоток (30) може становити 15-20-10, інколи навіть 5. Тобто, чим нижчий дохід у родини — тим вищий відсоток вартості оренди може покривати держава", — уточнила заступниця міністра.

Нагадаємо, у липні 2024 року внутрішньо переміщеним особам (ВПО) продовжать виплачувати державну допомогу на проживання. Однак автоматично гроші нарахують тільки тим переселенцям, яким перепризначили виплати у березні.