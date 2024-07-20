Indigo Mental Club - военного выгнали из компании

Военнослужащий и соучредитель Indigo Mental Club Роман Онищенко. Фото: facebook.com/roma.onishchenko

Военнослужащий и соучредитель Indigo Mental Club Роман Онищенко объявил о своем выходе из компании. Он отметил, что это произошло не по его собственной воле.

Соответствующее сообщение Онищенко опубликовал в Facebook.

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Мужчина рассказал, что его бывшие партнерши, Марина Мужановская и Тамара Кужелюк, исключили его из бизнеса, поделив его долю акций между собой.

"Озвученная причина: "мы устали от войны, а ты на службе прохлаждаешься", — сообщил Онищенко.

Он также отметил, что во время службы неоднократно слышал от партнерш предложения по взяткам и призывам заниматься бизнесом, а не военной службой.

В то же время они продолжали публиковать посты и сторис в соцсетях, где восхищались его службой в армии.

"В журнале Forbes Ukraine пафосно публиковались, где был материал о бизнесах, учредители которых воюют. В то же время за деньги купили выезд из страны своим родственникам. Да, это сочетается", — рассказывает военный.

Роман добавил, что не будет судиться с бывшими партнершами, поскольку не имеет на это времени.

Он поблагодарил франчайзи, детей, родителей, учителей, сотрудников и подрядчиков, которые поддерживали компанию со дня ее основания в июне 2016 года.

"Далее пусть каждый принимает самостоятельно решение, сотрудничать ли в дальнейшем с компанией", — подытожил Онищенко.

Что известно об Indigo Mental Club

Это сеть образовательных центров ментальной арифметики, где детям от 5 до 14 лет помогают развить интеллектуальный потенциал.

Компания была основана в 2016 году.

Работает как франшиза.

Сообщение Онищенко в Facebook

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2024 году наблюдается массовое сокращение количества физлиц-предпринимателей (ФЛП). За шесть месяцев этого года этот показатель вырос на 54% против аналогичного периода 2023 года.

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