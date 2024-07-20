Indigo Mental Club - военного выгнали из компании

Устали от войны — военный заявил, что его попросили уйти из известной украинской компании
Военнослужащий и соучредитель Indigo Mental Club Роман Онищенко объявил о своем выходе из компании. Он отметил, что это произошло не по его собственной воле.
Соответствующее сообщение Онищенко опубликовал в Facebook.
Кто лишил военного бизнеса
Мужчина рассказал, что его бывшие партнерши, Марина Мужановская и Тамара Кужелюк, исключили его из бизнеса, поделив его долю акций между собой.
"Озвученная причина: "мы устали от войны, а ты на службе прохлаждаешься", — сообщил Онищенко.
Он также отметил, что во время службы неоднократно слышал от партнерш предложения по взяткам и призывам заниматься бизнесом, а не военной службой.
В то же время они продолжали публиковать посты и сторис в соцсетях, где восхищались его службой в армии.
"В журнале Forbes Ukraine пафосно публиковались, где был материал о бизнесах, учредители которых воюют. В то же время за деньги купили выезд из страны своим родственникам. Да, это сочетается", — рассказывает военный.
Роман добавил, что не будет судиться с бывшими партнершами, поскольку не имеет на это времени.
Он поблагодарил франчайзи, детей, родителей, учителей, сотрудников и подрядчиков, которые поддерживали компанию со дня ее основания в июне 2016 года.
"Далее пусть каждый принимает самостоятельно решение, сотрудничать ли в дальнейшем с компанией", — подытожил Онищенко.
Что известно об Indigo Mental Club
Это сеть образовательных центров ментальной арифметики, где детям от 5 до 14 лет помогают развить интеллектуальный потенциал.
Компания была основана в 2016 году.
Работает как франшиза.
Ранее мы сообщали, что в Украине в 2024 году наблюдается массовое сокращение количества физлиц-предпринимателей (ФЛП). За шесть месяцев этого года этот показатель вырос на 54% против аналогичного периода 2023 года.
Также мы писали, что представители малого и среднего бизнеса в Одессе имеют возможность получить финансовую поддержку из городского бюджета. Эта инициатива направлена на развитие предпринимательства и поддержку местных бизнесов, что будет способствовать экономическому росту региона.
Читайте Новини.LIVE!