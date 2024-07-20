Indigo Mental Club — військового вигнали з компанії

Військовослужбовець та співзасновник Indigo Mental Club Роман Оніщенко. Фото: facebook.com/roma.onishchenko

Військовослужбовець та співзасновник Indigo Mental Club Роман Оніщенко оголосив про те, що він пішов з компанії. Він зазначив, що це сталося не з його власної волі.

Відповідний допис Оніщенко опублікував у Facebook.

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Чоловік розповів, що його колишні партнерки, Марина Мужановська та Тамара Кужелюк, виключили його з бізнесу, поділивши його частку акцій між собою.

"Озвучена причина: "ми втомились від війни, а ти на службі прохлаждаєшся", — повідомив Оніщенко.

Він також зазначив, що під час служби неодноразово чув від партнерок пропозиції щодо хабарів і закликів займатися бізнесом, а не військовою службою.

Водночас вони продовжували публікувати пости та сторіз у соцмережах, де захоплювалися його службою в армії.

"У журналі Forbes Ukraine пафосно постили, де був матеріал про бізнеси, засновники яких воюють. Водночас за гроші купили виїзд з країни своїм родичам. Так, це поєднується", — розповідає військовий.

Роман додав, що не буде судитися з колишніми партнерками, оскільки не має на це часу.

Він подякував франчайзі, дітям, батькам, вчителям, співробітникам та підрядникам, які підтримували компанію з дня її заснування у червні 2016 року.

"Далі хай кожен приймає самостійно рішення, чи співпрацювати надалі з компанією", — підсумував Оніщенко.

Що відомо про Indigo Mental Club

Це мережа освітніх центрів ментальної арифметики, де дітям віком від 5 до 14 років допомагають розвинути інтелектуальний потенціал.

Компанія була заснована у 2016 році.

Працює як франшиза.

Допис Оніщенка у Facebook

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2024 році спостерігається масове скорочення кількості фізосіб-підприємців (ФОП). За шість місяців року цей показник зріс на 54% проти аналогічного періоду 2023 року.

Також ми писали, що представники малого та середнього бізнесу в Одесі мають можливість отримати фінансову підтримку з міського бюджету. Ця ініціатива спрямована на розвиток підприємництва та підтримку місцевих бізнесів, що сприятиме економічному зростанню регіону.