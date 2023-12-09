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Потеря финансирования от партнеров — в НБУ рассказали, есть ли "план Б"

9 декабря 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Потеря финансирования от партнеров — в НБУ рассказали, есть ли "план Б"
Член совета Национального банка Украины Василий Фурман. Фото: Financial Club
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

У Украины есть "план Б" в случае возникновения сложностей с финансовой помощью со стороны партнеров. Впрочем, пока объективных факторов, свидетельствующих о том, что такие сложности возникнут, нет.

Об этом член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире телемарафона.

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У Украины есть "план Б"

"У Украины есть "план Б", мы это слышали и по заявлениям министра финансов. Детали не буду говорить. Он есть, но я оптимист, я много анализирую американской прессы, как там идут дебаты — в позитивном настроении", — считает Фурман.

Член совета НБУ подчеркнул, что если речь идет о помощи от США, он уверен, что Украина сможем получить значительную американскую финансовую помощь.

Ранее мы сообщали, что в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю усилил поддержку курса гривны. Продал гораздо большую сумму иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

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