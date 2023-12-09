Втрата фінансування від партнерів — в НБУ розповіли, чи є "план Б"

Член ради Національного банку України Василь Фурман. Фото: Financial Club

В України є "план Б" у разі виникнення складнощів з фінансовою допомогою з боку парнтнерів. Втім, наразі об'єктивних факторів, які свідчать, що такі складнощі виникнуть, нема.

Про це член ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі телемарафону.

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В України є "план Б"

"В України є "план Б", ми це чули і з заяв міністра фінансів. Деталі не буду говорити. Він є, але я оптиміст, я багато аналізую американської преси, як там йдуть дебати — в позитивному настрої", — вважає Фурман.

Член ради НБУ підкреслив, що якщо йдеться про допомогу від США, то він впевнений, що Україна зможемо отримати значну американську фінансову допомогу.

Раніше ми повідомляли, що у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку.

Нагадуємо, що Національний банк України (НБУ) за останній тиждень посилив підтримку курсу гривні. Продав значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.