Во временно оккупированном Донецке на улицах появились украинские флаги

Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры
Партизаны нарисовали на улицах Донецка украинские флаги. Сине-желтое цветовое сочетание в День Государственного флага Украины украсило дома и остановки временно оккупированного города.
Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента" в Telegram в пятницу, 23 августа.
Донецк отмечает День украинского флага
"Не тряпки в триколоре, что наши активисты вчера упорно жгли во всех уголках оккупированных территорий, а символ свободы. Символа, который мы никогда не променяем ни на один другой", — пишут активисты.
Партизаны опубликовали фотографии из районов площади неподалеку от 122-й гимназии и шахты Заперевальной, улиц Данилевского, Горностаевской и Антропова в Донецке, где появились нарисованные украинские флаги.
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День украинского флага в Донецке. Фото: t.me/yellowribbon_ru
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Донец украсили украинские флаги. Фото: t.me/yellowribbon_ru
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Временно оккупирован Донецк, 23 августа. Фото: t.me/yellowribbon_ru
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Партизаны нарисовали в Донецке украинские флаги. Фото: t.me/yellowribbon_ru
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Партизаны украсили Донецк сине-желтыми флагами. Фото: t.me/yellowribbon_ru
"Российская полиция, российские военные, силовики ФСБ и ГРУ. Весь город нашпигован ими. Их казармы. Их застенки. Понимаете ли вы, насколько это трудно — нарисовать такое граффити в Донецке. Смелость наших людей не имеет предела, и их сопротивление не имеет конца ", — говорится в сообщении.
Появился украинский флаг и неподалеку от донецкой школы №147.
"Вся Украина отмечает День флага, и Донецк — наш прекрасный, крепкий Донецк — в подполье празднует вместе с ней", — отмечают активисты.
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