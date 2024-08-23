Во временно оккупированном Донецке на улицах появились украинские флаги

Партизаны нарисовали украинские флаги в Донецке. Фото: t.me/yellowribbon_ru

Партизаны нарисовали на улицах Донецка украинские флаги. Сине-желтое цветовое сочетание в День Государственного флага Украины украсило дома и остановки временно оккупированного города.

Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента" в Telegram в пятницу, 23 августа.

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"Не тряпки в триколоре, что наши активисты вчера упорно жгли во всех уголках оккупированных территорий, а символ свободы. Символа, который мы никогда не променяем ни на один другой", — пишут активисты.

Партизаны опубликовали фотографии из районов площади неподалеку от 122-й гимназии и шахты Заперевальной, улиц Данилевского, Горностаевской и Антропова в Донецке, где появились нарисованные украинские флаги.

День украинского флага в Донецке. Фото: t.me/yellowribbon_ru

Донец украсили украинские флаги. Фото: t.me/yellowribbon_ru

Временно оккупирован Донецк, 23 августа. Фото: t.me/yellowribbon_ru

Партизаны нарисовали в Донецке украинские флаги. Фото: t.me/yellowribbon_ru

Партизаны украсили Донецк сине-желтыми флагами. Фото: t.me/yellowribbon_ru 1/5 ​ 5

"Российская полиция, российские военные, силовики ФСБ и ГРУ. Весь город нашпигован ими. Их казармы. Их застенки. Понимаете ли вы, насколько это трудно — нарисовать такое граффити в Донецке. Смелость наших людей не имеет предела, и их сопротивление не имеет конца ", — говорится в сообщении.

Появился украинский флаг и неподалеку от донецкой школы №147.

"Вся Украина отмечает День флага, и Донецк — наш прекрасный, крепкий Донецк — в подполье празднует вместе с ней", — отмечают активисты.