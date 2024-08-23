Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры arrow

Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры

23 августа 2024 12:34
Галина Шподарева - редактор
Во временно оккупированном Донецке на улицах появились украинские флаги
Партизаны нарисовали украинские флаги в Донецке. Фото: t.me/yellowribbon_ru
Галина Шподарева - редактор

Партизаны нарисовали на улицах Донецка украинские флаги. Сине-желтое цветовое сочетание в День Государственного флага Украины украсило дома и остановки временно оккупированного города.

Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента" в Telegram в пятницу, 23 августа.

Читайте также:

Донецк отмечает День украинского флага

"Не тряпки в триколоре, что наши активисты вчера упорно жгли во всех уголках оккупированных территорий, а символ свободы. Символа, который мы никогда не променяем ни на один другой", — пишут активисты.

Партизаны опубликовали фотографии из районов площади неподалеку от 122-й гимназии и шахты Заперевальной, улиц Данилевского, Горностаевской и Антропова в Донецке, где появились нарисованные украинские флаги.

  • Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры - фото 1
    День украинского флага в Донецке. Фото: t.me/yellowribbon_ru
  • Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры - фото 2
    Донец украсили украинские флаги. Фото: t.me/yellowribbon_ru
  • Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры - фото 3
    Временно оккупирован Донецк, 23 августа. Фото: t.me/yellowribbon_ru
  • Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры - фото 4
    Партизаны нарисовали в Донецке украинские флаги. Фото: t.me/yellowribbon_ru
  • Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры - фото 5
    Партизаны украсили Донецк сине-желтыми флагами. Фото: t.me/yellowribbon_ru
1/55

"Российская полиция, российские военные, силовики ФСБ и ГРУ. Весь город нашпигован ими. Их казармы. Их застенки. Понимаете ли вы, насколько это трудно — нарисовать такое граффити в Донецке. Смелость наших людей не имеет предела, и их сопротивление не имеет конца ", — говорится в сообщении.

Появился украинский флаг и неподалеку от донецкой школы №147.

"Вся Украина отмечает День флага, и Донецк — наш прекрасный, крепкий Донецк — в подполье празднует вместе с ней", — отмечают активисты.

Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры - фото 6
Украинское знамя рядом с донецкой школой №147. Фото: t.me/yellowribbon_ru

Также важные новости дня по теме:

война флаг Донецкая область партизаны Донецк оккупация война в Украине флаг Украины День государственного флага Украины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:49 Станцию питает только одна линия — Запорожская АЭС из-за оккупантов оказалась на грани блекаута

12:45 ГУР снова атаковало российские телеканалы — подробности

12:35 Приятный сюрприз в День Независимости — народный синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

12:34 Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры

12:31 Пограничники показали, как уничтожили ряд вражеских объектов вблизи Серебрянского леса

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

12:26 В Одесской области парень пострадал от взрыва — полиция ведет следствие

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

12:15 Мне не хватает – председатель Запорожской ОВА назвал свою зарплату и признался, где живет

12:08 На 13% дешевле — на украинском рынке упали цены на базовый овощ

12:05 В Сумах раздался взрыв, — СМИ

12:49 Станцию питает только одна линия — Запорожская АЭС из-за оккупантов оказалась на грани блекаута

12:45 ГУР снова атаковало российские телеканалы — подробности

12:35 Приятный сюрприз в День Независимости — народный синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

12:34 Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры

12:31 Пограничники показали, как уничтожили ряд вражеских объектов вблизи Серебрянского леса

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

12:26 В Одесской области парень пострадал от взрыва — полиция ведет следствие

12:15 Мне не хватает – председатель Запорожской ОВА назвал свою зарплату и признался, где живет

12:08 На 13% дешевле — на украинском рынке упали цены на базовый овощ

12:05 В Сумах раздался взрыв, — СМИ

11:52 В Одессе активно уменьшают количество рекламных конструкций

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту