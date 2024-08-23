У тимчасово окупованому Донецьку на вулицях з'явилися українські прапори

Партизани намалювали українські прапори в Донецьку. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Партизани намалювали на вулицях Донецька українські прапори. Синьо-жовте поєднання кольорів у День Державного прапора України прикрасило будинки та зупинки тимчасово окупованого міста.

Про це повідомили активісти руху "Жовта стрічка" у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"Не ганчірки в триколорі, що наші активісти вчора завзято палили у всіх куточках окупованих територій, а символу свободу. Символу, який ми ніколи не проміняємо на жоден інший", — пишуть активісти.

Партизани опублікували світлини з районів площі неподалік 122-ї гімназії та шахти Заперевальної, вулиць Данилевського, Горностаївської та Антропова у Донецьку, де з'явились намальовані українські прапори.

День українського прапора в Донецьку. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Донець прикрасили українські прапори. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Тимчасово окупований Донецьк, 23 серпня. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Партизани намалювали в Донецьку українські прапори. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Партизани прикрасили Донецьк синьо-жовтими прапорами. Фото: t.me/yellowribbon_ua 1 / 5

"Російська поліція, російські військові, силовики ФСБ і ГРУ. Все місто нашпиговане ними. Їхніми казармами. Їхніми катівнями. Чи розумієте ви, наскільки це важко – намалювати таке графіті у Донецьку. Сміливість наших людей не має меж, і їхній спротив не має кінця", - йдеться в повідомленні.

З'явився український прапор й неподалік донецької школи №147.

"Вся Україна святкує День прапору, і Донецьк — наш прекрасний, міцний Донецьк — у підпіллі святкує разом з нею", — зазначають активісти.