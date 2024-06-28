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С экс-министра аграрной политики Сольского сняли электронный браслет

28 июня 2024 16:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Судья ВАКС решил снять электронный браслет с Сольского
Экс-министр аграрной политики Николай Сольский. Фото: agropolit.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского сняли электронный браслет. Соответствующее решение принял следователь судья ВАКС Андрей Бицюк.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в пятницу, 28 июня.

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"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк решил снять электронный браслет с бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского", — говорится в сообщении.

Судья считает, что снизились риски скрывания экс-министра и уничтожения доказательств, а сам Сольский имеет должное процессуальное поведение. Остальные обязанности в мере пресечения продлили:

  • сдать загранпаспорта;
  • прибывать по каждому требованию;
  • не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения;
  • сообщать об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и другими подозреваемыми.
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Скриншот поста Новикова

Кроме того, ранее ВАКС продлил расследование дела Сольского до 23 декабря 2024 года, но его могут закончить и раньше.

Напомним, в апреле Николай Сольский подал заявление об отставке с должности. Он пояснил, что в данной ситуации считает такое решение верным.

А 9 мая Верховная Рада уволила Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Кабинет министров
Николай Сольский
судьи
аграрии
должность

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