Судья ВАКС решил снять электронный браслет с Сольского

Экс-министр аграрной политики Николай Сольский. Фото: agropolit.com

С бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского сняли электронный браслет. Соответствующее решение принял следователь судья ВАКС Андрей Бицюк.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в пятницу, 28 июня.

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С Сольского сняли электронный браслет

"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк решил снять электронный браслет с бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского", — говорится в сообщении.

Судья считает, что снизились риски скрывания экс-министра и уничтожения доказательств, а сам Сольский имеет должное процессуальное поведение. Остальные обязанности в мере пресечения продлили:

сдать загранпаспорта;

прибывать по каждому требованию;

не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и другими подозреваемыми.

Скриншот поста Новикова

Кроме того, ранее ВАКС продлил расследование дела Сольского до 23 декабря 2024 года, но его могут закончить и раньше.

Напомним, в апреле Николай Сольский подал заявление об отставке с должности. Он пояснил, что в данной ситуации считает такое решение верным.

А 9 мая Верховная Рада уволила Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия.