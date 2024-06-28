Судья ВАКС решил снять электронный браслет с Сольского

С экс-министра аграрной политики Сольского сняли электронный браслет
С бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского сняли электронный браслет. Соответствующее решение принял следователь судья ВАКС Андрей Бицюк.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в пятницу, 28 июня.
С Сольского сняли электронный браслет
"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк решил снять электронный браслет с бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского", — говорится в сообщении.
Судья считает, что снизились риски скрывания экс-министра и уничтожения доказательств, а сам Сольский имеет должное процессуальное поведение. Остальные обязанности в мере пресечения продлили:
- сдать загранпаспорта;
- прибывать по каждому требованию;
- не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения;
- сообщать об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и другими подозреваемыми.
Кроме того, ранее ВАКС продлил расследование дела Сольского до 23 декабря 2024 года, но его могут закончить и раньше.
Напомним, в апреле Николай Сольский подал заявление об отставке с должности. Он пояснил, что в данной ситуации считает такое решение верным.
А 9 мая Верховная Рада уволила Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия.
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