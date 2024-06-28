Суддя ВАКС вирішив зняти електронний браслет з Сольського

З ексміністра аграрної політики Сольського зняли електронний браслет
З колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського зняли електронний браслет. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк.
Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram у п'ятницю, 28 червня.
З Сольського зняли електронний браслет
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вирішив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського", — йдеться у повідомленні.
Суддя вважає, що знизилися ризики стосовно переховування ексміністра та знищення доказів, а сам Сольський має належну процесуальну поведінку. Решту обов'язків у запобіжному заході продовжили:
- здати закордонні паспорти;
- прибувати за кожною вимогою;
- не відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними.
Крім того, раніше ВАКС продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року, але його можуть закінчити й раніше.
Нагадаємо, у квітні Микола Сольський подав заяву щодо відставки з посади. Він пояснив, що в цій ситуації вважає таке рішення правильним.
А 9 травня Верховна Рада звільнила Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства.
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