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З ексміністра аграрної політики Сольського зняли електронний браслет

28 червня 2024 16:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Суддя ВАКС вирішив зняти електронний браслет з Сольського
Ексміністр аграрної політики Микола Сольський. Фото: agropolit.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського зняли електронний браслет. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram у п'ятницю, 28 червня.

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З Сольського зняли електронний браслет

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вирішив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського", — йдеться у повідомленні.

Суддя вважає, що знизилися ризики стосовно переховування ексміністра та знищення доказів, а сам Сольський має належну процесуальну поведінку. Решту обов'язків у запобіжному заході продовжили:

  • здати закордонні паспорти;
  • прибувати за кожною вимогою;
  • не відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними.
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Скриншот допису Новікова

Крім того, раніше ВАКС продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року, але його можуть закінчити й раніше.

Нагадаємо, у квітні Микола Сольський подав заяву щодо відставки з посади. Він пояснив, що в цій ситуації вважає таке рішення правильним.

А 9 травня Верховна Рада звільнила Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Кабінет міністрів
Микола Сольський
судді
аграрії
посада

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