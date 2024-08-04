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В честь Дня Воздушных сил пять подразделений получили почетные наименования

4 августа 2024 16:24
Дмитрий Галушка - Редактор
День Воздушных сил - подразделения получили почетные названия.
Бойцы подразделения Воздушных сил. Фото иллюстративное: Офис Президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Сегодня, 4 августа, пяти подразделениям Воздушных сил Украины были присвоены почетные наименования. Это произошло по случаю профессионального праздника и восстановления исторических традиций национальной армии.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины в воскресенье, 4 июля.

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Бригадам и полкам Воздушных сил присвоены почетные наименования.
Соответствующие указы обнародованы на официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Следовательно, почетные наименования присвоены:

  • 208-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины — почетное наименование "Херсонская".
  • 831-й бригаде тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины — почетное наименование "Миргородская".
  • 14-му зенитном ракетном полку Воздушных сил Вооруженных сил Украины — почетное наименование "Уманский".
  • 101-му отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных сил Вооруженных сил Украины — почетное наименование "Винницкий".
  • 57-му отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "имени гетмана Ивана Сулимы".
Воздушные силы
Почетные наименования для подразделений ВС Украины. Фото: скриншот

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