День Воздушных сил - подразделения получили почетные названия.

Бойцы подразделения Воздушных сил. Фото иллюстративное: Офис Президента

Сегодня, 4 августа, пяти подразделениям Воздушных сил Украины были присвоены почетные наименования. Это произошло по случаю профессионального праздника и восстановления исторических традиций национальной армии.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины в воскресенье, 4 июля.

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Бригадам и полкам Воздушных сил присвоены почетные наименования.

Соответствующие указы обнародованы на официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Следовательно, почетные наименования присвоены:

208-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины — почетное наименование "Херсонская".

831-й бригаде тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины — почетное наименование "Миргородская".

14-му зенитном ракетном полку Воздушных сил Вооруженных сил Украины — почетное наименование "Уманский".

101-му отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных сил Вооруженных сил Украины — почетное наименование "Винницкий".

57-му отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "имени гетмана Ивана Сулимы".