День Повітряних сил — підрозділи отримали почесні назви

З нагоди Дня Повітряних сил п'ять підрозділів отримали почесні найменування
4 серпня 2024 16:24
Бійці підрозділу Повітряних сил. Фото ілюстративне: Офіс Президента
Сьогодні, 4 серпня, п'ятьом підрозділам Повітряних сил України було присвоєно почесні найменування. Це відбулося з нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська.
Про це повідомили у Повітряних силах України у неділю, 4 липня.
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Бригадам та полкам Повітряних сил присвоєно почесні найменування.
Відповідні укази оприлюднено на офіційному інтернет-представництві президента України.
Отже, почесні найменування присвоєно:
- 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Херсонська".
- 831-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Миргородська".
- 14-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Уманський".
- 101-му окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Вінницький".
- 57-му окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "імені гетьмана Івана Сулими".
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