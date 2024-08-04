День Повітряних сил — підрозділи отримали почесні назви

Бійці підрозділу Повітряних сил. Фото ілюстративне: Офіс Президента

Сьогодні, 4 серпня, п'ятьом підрозділам Повітряних сил України було присвоєно почесні найменування. Це відбулося з нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська.

Про це повідомили у Повітряних силах України у неділю, 4 липня.

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Бригадам та полкам Повітряних сил присвоєно почесні найменування.

Відповідні укази оприлюднено на офіційному інтернет-представництві президента України.

Отже, почесні найменування присвоєно:

208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Херсонська".

831-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Миргородська".

14-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Уманський".

101-му окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Вінницький".

57-му окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "імені гетьмана Івана Сулими".