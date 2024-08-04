Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow З нагоди Дня Повітряних сил п'ять підрозділів отримали почесні найменування arrow

З нагоди Дня Повітряних сил п'ять підрозділів отримали почесні найменування

4 серпня 2024 16:24
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
День Повітряних сил — підрозділи отримали почесні назви
Бійці підрозділу Повітряних сил. Фото ілюстративне: Офіс Президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Сьогодні, 4 серпня, п'ятьом підрозділам Повітряних сил України було присвоєно почесні найменування. Це відбулося з нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська.

Про це повідомили у Повітряних силах України у неділю, 4 липня.

Читайте також:

Почесні найменування для підрозділів ПС України

Бригадам та полкам Повітряних сил присвоєно почесні найменування.
Відповідні укази оприлюднено на офіційному інтернет-представництві президента України.

Отже, почесні найменування присвоєно:

  • 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Херсонська".
  • 831-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Миргородська".
  • 14-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Уманський".
  • 101-му окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "Вінницький".
  • 57-му окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних сил України — почесне найменування "імені гетьмана Івана Сулими".
День повітряних сил
Почесні найменування для підрозділів ПС України. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

свята ЗСУ День Повітряних сил ППО війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:26 F-16 вже в Україні — Зеленський офіційно підтвердив прибуття винищувачів

17:18 Виїзд за кордон — на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори

17:03 Підпалив корабель і перейшов на бік України — російський моряк поділився подробицями втечі

17:01 Норвегія надала Україні фінансову допомогу для дітей — куди спрямують кошти

17:00 Зірка "Ліги сміху" пригадала найжахливіше побачення у житті

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

16:45 Покупатися в морі не вийде — прогноз погоди на понеділок в Одесі

16:37 В тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів — що відомо

16:31 Зоря найближчими днями продасть лідера збірної України

16:29 Необхідність ВЛК при оформленні бронювання від мобілізації — пояснення юриста

16:24 З нагоди Дня Повітряних сил п'ять підрозділів отримали почесні найменування

17:26 F-16 вже в Україні — Зеленський офіційно підтвердив прибуття винищувачів

17:18 Виїзд за кордон — на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори

17:03 Підпалив корабель і перейшов на бік України — російський моряк поділився подробицями втечі

17:01 Норвегія надала Україні фінансову допомогу для дітей — куди спрямують кошти

17:00 Зірка "Ліги сміху" пригадала найжахливіше побачення у житті

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

16:45 Покупатися в морі не вийде — прогноз погоди на понеділок в Одесі

16:37 В тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів — що відомо

16:31 Зоря найближчими днями продасть лідера збірної України

16:29 Необхідність ВЛК при оформленні бронювання від мобілізації — пояснення юриста

16:24 З нагоди Дня Повітряних сил п'ять підрозділів отримали почесні найменування

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині