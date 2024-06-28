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Из российского плена вернулись десять гражданских украинцев

28 июня 2024 22:20
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Бригадир София
редактор
Возвращение пленных — в Украину из плена вернулись десять гражданских
Возвращение Екатерины Брюхановой. Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июня.

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По словам президента, среди уволенных есть заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который был захвачен в Крыму еще в 2021 году, священники Украинской греко-католической церкви, а также гражданские лица, находившиеся в плену еще с 2017-2018 годов, а также пятеро граждан, захваченных на территории Беларуси.  

"Благодарю каждого и каждую, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", — написал Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это историческое возвращение гражданских украинцев, которых удерживала Российская Федерация на протяжении многих лет.

"Украина постоянно работает над тем, чтобы все наши граждане вернулись домой. Представители нашего Офиса будут следить за соблюдением их прав. В частности, по медицинскому осмотру, реабилитации, получению необходимых документов, получению необходимой помощи", — добавил Лубинец.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот
Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных. Защитники не сдерживали эмоций во время долгожданной встречи с родными и близкими и плакали, когда слышали украинский язык.

Среди 90 бойцов, вернувшихся в Украину из российского плена во вторник, 25 июня, — 52 защитника "Азовстали" и пленные с ЧАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский показал фото уволенных защитников.

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Дмитрий Лубинец

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