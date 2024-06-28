Повернення полонених — в Україну з полону повернулися десять цивільних

Повернення Катерини Брюханової. Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

З російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 червня.

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Повернення цивільних з полону

За словами президента, серед звільнених осіб є заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, який був захоплений у Криму ще в 2021 році, священники Української греко-католицької церкви, а також цивільні особи, що перебували в полоні ще з 2017–2018 років, а також пʼятеро громадян, захоплених на території Білорусі.

"Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", — написав Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що це історичне повернення цивільних українців, яких Російська Федерація утримувала протягом багатьох років.

"Україна постійно працює над тим, щоб усі наші громадяни повернулися додому. Представники нашого Офісу слідкуватимуть за дотриманням їхніх прав. Зокрема щодо медичного огляду, реабілітації, отримання необхідних документів, отримання необхідної допомоги", — додав Лубінець.

Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україні вдалося повернути з російського полону 90 військових. Захисники не стримували емоцій під час довгоочікуваної зустрічі з рідними та близькими і плакали, коли чули українську мову.

Серед 90 бійців, які повернулися в Україну з російського полону у вівторок, 25 червня, — 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС. Президент України Володимир Зеленський показав фото звільнених захисників.