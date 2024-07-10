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Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари

10 июля 2024 11:30
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины
Скрипка Страдивари. Фото: ГПСУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Пограничники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. Музыкальный инструмент жительница Черновицкой области прятала в багажнике автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 10 июля.

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Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Удаление скрипки Страдивари на границе

"В багажнике автомобиля на пункте пропуска с Румынией пограничники обнаружили старинный музыкальный инструмент, маркированный "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", который, вероятно, может представлять историческую ценность", — говорится в сообщении ГПСУ.

Скрипку изъяли представители таможни, инструмент направили на экспертизу.

Из Украины пытались вывезти скрипку "Страдивари" - фото 2
Паспорт гражданки, везшей скрипку Страдивари. Фото: ГПСУ
Из Украины пытались вывезти скрипку "Страдивари" - фото 3
Маркировка на инструменте. Фото: ГПСУ

Напомним, ученые выяснили, почему у скрипок Страдивари уникальное звучание: итальянцы обрабатывали музыкальные инструменты особыми средствами с минералами, о которых до сих пор никто не слышал.

Ранее мы писали, что украинский скрипач Дмитрий Удовиченко победил на одном из самых престижных международных музыкальных конкурсов имени королевы Елизаветы. Во время церемонии награждения музыкант пожал руки всем членам жюри, кроме россиянина Вадима Репина, жена которого является членом пропутинской партии "Единая Россия".

Также стало известно, что на аукционе в Америке ушла с молотка 12-струнная гитара Джона Леннона. Музыкальный инструмент продали за 2,9 млн долларов, и он стал самой дорогой вещью, связанной с историей группы "Битлз".

контрабанда Румыния музыка пограничники Антонио Страдивари таможня ГПСУ

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