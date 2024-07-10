Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины

Скрипка Страдивари. Фото: ГПСУ

Пограничники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. Музыкальный инструмент жительница Черновицкой области прятала в багажнике автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 10 июля.

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Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Удаление скрипки Страдивари на границе

"В багажнике автомобиля на пункте пропуска с Румынией пограничники обнаружили старинный музыкальный инструмент, маркированный "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", который, вероятно, может представлять историческую ценность", — говорится в сообщении ГПСУ.

Скрипку изъяли представители таможни, инструмент направили на экспертизу.

Паспорт гражданки, везшей скрипку Страдивари. Фото: ГПСУ

Маркировка на инструменте. Фото: ГПСУ

Напомним, ученые выяснили, почему у скрипок Страдивари уникальное звучание: итальянцы обрабатывали музыкальные инструменты особыми средствами с минералами, о которых до сих пор никто не слышал.

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