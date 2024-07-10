Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України

З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі
Прикордонники запобігли вивезенню з України скрипки Страдіварі. Музичний інструмент жителька Чернівецької області ховала у багажнику автівки.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 10 липня.
Вилучення скрипки Страдіварі на кордоні
"В багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією прикордонники
виявили старовинний музичний інструмент, маркований "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", який, ймовірно, може становити історичну цінність", — йдеться в повідомленні ДПСУ.
Скрипку вилучили представники митниці, інструмент спрямували на експертизу.
Нагадаємо, вчені з'ясували, чому скрипки Страдіварі мають унікальне звучання: італійці обробляли музичні інструменти особливими засобами з мінералами, які досі ніхто не чув.
Раніше ми писали, що український скрипаль Дмитро Удовиченко переміг на одному з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені королеви Єлизавети. Під час церемонії нагородження музикант потис руки усім членам журі, окрім росіянина Вадима Рєпіна, дружина якого є членом пропутінської партії "Єдина Росія".
Також стало відомо, що на аукціоні в Америці пішла з молотка 12-струнна гітара Джона Леннона. Музичний інструмент продали за 2,9 млн доларів, і він став найдорожчою річчю, пов'язаною з історією гурту "Бітлз".
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