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З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі

10 липня 2024 11:30
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України
Скрипка Страдіварі. Фото: ДПСУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Прикордонники запобігли вивезенню з України скрипки Страдіварі. Музичний інструмент жителька Чернівецької області ховала у багажнику автівки. 

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 10 липня. 

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Вилучення скрипки Страдіварі на кордоні

"В багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією прикордонники 
виявили старовинний музичний інструмент, маркований "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", який, ймовірно, може становити історичну цінність", — йдеться в повідомленні ДПСУ. 

Скрипку вилучили представники митниці, інструмент спрямували на експертизу.

З України намагалися вивезти скрипку "Страдіварі" - фото 2
Паспорт громадянки, яка везла скрипку Страдіварі. Фото: ДПСУ
З України намагалися вивезти скрипку "Страдіварі" - фото 3
Маркування на інструменті. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому скрипки Страдіварі мають унікальне звучання: італійці обробляли музичні інструменти особливими засобами з мінералами, які досі ніхто не чув.

Раніше ми писали, що український скрипаль Дмитро Удовиченко переміг на одному з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені королеви Єлизавети. Під час церемонії нагородження музикант потис руки усім членам журі, окрім росіянина Вадима Рєпіна, дружина якого є членом пропутінської  партії "Єдина Росія".

Також стало відомо, що на аукціоні в Америці пішла з молотка 12-струнна гітара Джона Леннона. Музичний інструмент продали за 2,9 млн доларів, і він став найдорожчою річчю, пов'язаною з історією гурту "Бітлз".

контрабанда Румунія музика прикордонники Антоніо Страдіварі митниця ДПСУ

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