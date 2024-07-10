Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України

Скрипка Страдіварі. Фото: ДПСУ

Прикордонники запобігли вивезенню з України скрипки Страдіварі. Музичний інструмент жителька Чернівецької області ховала у багажнику автівки.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 10 липня.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Вилучення скрипки Страдіварі на кордоні

"В багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією прикордонники

виявили старовинний музичний інструмент, маркований "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", який, ймовірно, може становити історичну цінність", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Скрипку вилучили представники митниці, інструмент спрямували на експертизу.

Паспорт громадянки, яка везла скрипку Страдіварі. Фото: ДПСУ

Маркування на інструменті. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому скрипки Страдіварі мають унікальне звучання: італійці обробляли музичні інструменти особливими засобами з мінералами, які досі ніхто не чув.

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