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Из Украины поставляются запчасти для российских самолетов и вертолетов — подробности

28 ноября 2023 05:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Из Украины поставляются запчасти для российских самолетов и вертолетов — подробности
Турбореактивный двигатель запорожского завода Мотор Сич. Фото: Радио Свобода.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине с начала полномасштабного вторжения до сих пор есть компании, поставляющие запчасти для российских самолетов и вертолетов. Среди них — компания "Авиа ФЭД сервис".

Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода".

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Что известно о компании "Авиа ФЭД сервис"

Как говорится в материале, разоблаченная компания обеспечила российскую авиапромышленность запчастями по меньшей мере на 650 млн рублей (7,3 млн долл.), причем большая часть, на 370 млн рублей (4,1 млн долл.), поступила из Украины.

Журналистам удалось узнать, что с февраля 2022 года по июль 2023 года "Авиа ФЭД сервис", согласно таможенным декларациям, импортировала детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" почти на 120 миллионов рублей, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 киевского завода "Радар" более 67 миллионов, детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор Сич", продукцию киевского завода "Артем" и других украинских предприятий примерно на 170 миллионов рублей.

"Авиа ФЭД сервис" не остановилась на украинских деталях, она также импортировала запчасти из Франции, США и Великобритании.

"Российская компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство Харьковского машиностроительного завода (ХМЗ) ФЭД. Ее нынешним руководителем является уроженец Луганска Александр Решетник. Клиентами "Авиа ФЭД сервис", согласно данным госзакупок, являются Минобороны России, предприятия "Ростех" и президентский специальный летный отряд "Россия ", — говорится в сообщении.

На фоне этого напомним, что Служба безопасности Украины объявила подозрение брату бывшего народного депутата-предателя Алексея Ковалева. Он заправлял российские танки и вывозил украинское зерно из Херсонской области на территорию государства-агрессорки.

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