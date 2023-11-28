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З України постачають запчастини для російських літаків та гелікоптерів — подробиці

28 листопада 2023 05:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
З України постачають запчастини для російських літаків та гелікоптерів — подробиці
Турбореактивний двигун запорізького заводу Мотор Січ. Фото: Радіо Свобода.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні від початку повномасштабного вторгнення досі є компанії, які постачають запчастини для російських літаків та гелікоптерів. Серед них — компанія "Авіа ФЕД сервіс".

Про це йдеться в розслідуванні "Радіо Свобода".

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Що відомо про компанію "Авіа ФЕД сервіс"

Як йдеться в матеріалі, викрита компанія забезпечила російську авіапромисловість запчастинами щонайменше на 650 млн рублів (7,3 млн дол), причому більша частина, на 370 млн рублів (4,1 млн дол), надійшла із України. 

Журналістам вдалося дізнатися, що від лютого 2022 року до липня 2023 року "Авіа ФЕД сервіс", згідно з митними деклараціями, імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" майже на 120 мільйонів рублів, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 київського заводу "Радар" на понад 67 мільйонів, деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукцію київського заводу "Артем" та інших українських підприємств приблизно на 170 мільйонів рублів.

 "Авіа ФЕД сервіс" не зупинилася на українських деталях, вона також імпортувала запчастини з Франції, США та Великобританії.

"Російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована у 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами "Авіа ФЕД сервіс", згідно з даними держзакупівель, є Міноборони Росії, підприємства держкорпорації "Ростех" та президентський спеціальний льотний загін "Росія", — мовиться в повідомленні.

На тлі цього, нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила підозру брату колишнього народного депутата-зрадника Олексія Ковальова. Він заправляв російські танки та вивозив українське зерно з Херсонської області на територію держави-агресорки.

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