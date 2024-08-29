Понад 70 паліїв військових автівок затримали в Україні з початку літа

Спалене військове авто у Харкові. Фото: Нацполіція

За майже три місяці в Україні затримано понад 70 паліїв військового транспорту — з початку літа такі диверсії стали масовим явищем. Таким чином російські спецслужби намагаються розхитати ситуацію в країні та нашкодити ЗСУ. На гачок ворога потрапляють в основному вразливі категорії населення та діти.

Кого вербують російські спецслужби та скільки платять — розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський у четвер, 29 серпня.

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Де російські спецслужби шукають паліїв автівок

За даними правоохоронців, ворожа агентура підшукує потенційних виконавців підпалів у Телеграм-каналах. Насамперед увага тим, хто поширює антиукраїнські гасла, залежить від азартних ігор або шукає підробіток.

"У першу чергу це ті, хто шукає легкого заробітку, малозабезпечені громадяни, нерідко ті, хто веде аморальний спосіб життя, а також молодь та неповнолітні, які також шукають легкого і швидкого заробітку", — розповіли в поліції.

Скільки палії отримують грошей

Потенційним паліям пропонують гроші за знищення автівок ЗСУ, релейних шаф Укрзалізниці чи військкоматів. В більшості випадків всі суми не сплачуються, а в середньому виконавець отримує близько 500 доларів.

"У деяких випадках отримували і ще менше — по 10 тисяч гривень за авто. І їх втягують у злочинну діяльність, обіцяючи за наступний злочин вже заплатити більше", — зазначає Вадим Дзюбинський.

Як розповіли в СБУ, відео та фотозвіти одночасно стають елементами шантажу — замовники тримають виконавців на гачку.

За словами військових, підпалювачі транспорту ЗСУ вчиняють держзраду, бо вони знищують засоби, які допомагають у ведення бойових дій.

Знищена вогнем військова автівка. Фото: Нацполіція