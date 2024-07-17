Жилье для внутренних переселенцев - Рада приняла закон

Верховная рада Украины. Фото: verkhovna.rada

Верховная Рада приняла два законопроекта, которые будут регулировать обеспечение переселенцев жильем. В частности, избран ряд категорий граждан, имеющих на это приоритетное право.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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Верховная Рада приняла в первом законопроект №11028 нормы по приоритетному праву некоторых категорий внутренних переселенцев на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимости.

На уровне закона приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные жилища будут иметь категории переселенцев, которые:

достигли пенсионного возраста;

содержат ребенка в возрасте до шести лет;

имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей;

имеют на иждивении ребенка с инвалидностью;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

являются лицами с инвалидностью ІІІ группы.

Ранее мы говорили, что к концу лета 2024 года ценовая ситуация на рынке недвижимости в Украине может измениться в сторону повышения. Стоимость одного квадратного метра может подскочить на несколько тысяч гривен.

Напомним, в 2024 году внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) станет доступна новая помощь от государства в виде субсидии на аренду жилья. Известно, какие суммы могут компенсироваться переселенцам.