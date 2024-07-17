Житло для внутрішніх переселенців — Рада ухвалила закон

Верховна Рада України. Фото: verkhovna.rada

Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які регулюватимуть забезпечення переселенців житлом. Зокрема, обрано низку категорій громадян, які мають на це пріоритетне право.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

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Верховна Рада ухвалила в першому законопроєкт №11028 норми щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішніх переселенців на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомості.

На рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені житла матимуть категорії переселенців, які:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років;

мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;

є особами з інвалідністю ІІІ групи.

Раніше ми розповідали, що до кінця літа 2024 року цінова ситуація на ринку нерухомості в Україні може змінитися у бік підвищення. Вартість одного квадратного метра може підскочити на кілька тисяч гривень.

Нагадаємо, у 2024 році внутрішньо переміщеним особам (ВПО) стане доступна нова допомога від держави у вигляді субсидії на оренду житла. Відомо, які суми можуть компенсувати переселенцям.