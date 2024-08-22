Трагедия в Черниговской области — в канализации погибла целая семья

Погибла целая семья — в Черниговской области спасатели ГСЧС достали из канализации тела трех человек
22 августа 2024 18:12
Работник ГСЧС спускается в канализацию. Иллюстративное фото: ГСЧС
В Новгород-Северском Черниговской области в четверг, 22 августа произошла страшная трагедия. В канализации частного дома погибла целая семья с ребёнком.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС .
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Как стало известно, событие произошло на территории частного дома в Новгород-Северском. Там чрезвычайники в средствах защиты органов зрения и дыхания спустились в канализационную шахту и получили тела погибшей семьи — мужчины 1975 г.р., женщины 1984 г.р. и их 17-летнего сына.
Все причины трагедии выясняют полицейские.
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