Трагедия в Черниговской области — в канализации погибла целая семья

Работник ГСЧС спускается в канализацию. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Новгород-Северском Черниговской области в четверг, 22 августа произошла страшная трагедия. В канализации частного дома погибла целая семья с ребёнком.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС .

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Изъятые тела погибшей семьи. Источник: ГСЧС

Как стало известно, событие произошло на территории частного дома в Новгород-Северском. Там чрезвычайники в средствах защиты органов зрения и дыхания спустились в канализационную шахту и получили тела погибшей семьи — мужчины 1975 г.р., женщины 1984 г.р. и их 17-летнего сына.

Все причины трагедии выясняют полицейские.