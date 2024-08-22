Трагедія на Чернігівщині — в каналізації загинула ціла родина

Загинула ціла родина — на Чернігівщині рятувальники ДСНС дістали з каналізації тіла трьох людей
22 серпня 2024 18:12
Працівник ДСНС спускається до каналізації. Ілюстративне фото: ДСНС
У Новгород-Сіверському Чернігівської області у четвер, 22 серпня, відбулася страшна трагедія. У каналізації приватного будинку загинула ціла родина з дитиною.
Про це розповіли у пресслужбі ДСНС.
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Як стало відомо, подія трапилася на території приватного будинку у Новгород-Сіверському. Там надзвичайники у засобах захисту органів зору та дихання спустилися у каналізаційну шахту та дістали тіла загиблої родини — чоловіка 1975 р.н., жінки 1984 р.н. та їх 17-річного сина.
Наразі всі причини трагедії з'ясовують поліцейські.
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