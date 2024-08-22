Трагедія на Чернігівщині — в каналізації загинула ціла родина

Працівник ДСНС спускається до каналізації. Ілюстративне фото: ДСНС

У Новгород-Сіверському Чернігівської області у четвер, 22 серпня, відбулася страшна трагедія. У каналізації приватного будинку загинула ціла родина з дитиною.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС.

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Вилучені тіла загиблої родини. Джерело: ДСНС

Як стало відомо, подія трапилася на території приватного будинку у Новгород-Сіверському. Там надзвичайники у засобах захисту органів зору та дихання спустилися у каналізаційну шахту та дістали тіла загиблої родини — чоловіка 1975 р.н., жінки 1984 р.н. та їх 17-річного сина.

Наразі всі причини трагедії з'ясовують поліцейські.