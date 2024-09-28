Россия атаковала Сумы Шахедами 28 сентября — все подробности последствий

Люди убегают от взрывов в Сумах. Фото: скриншот Суспільне

В Сумах утром в субботу, 28 сентября, прогремели мощные взрывы в результате российской атаки "Шахедами" по городу. В результате уже нашли тела семи погибших людей. Волонтеры и журналисты опубликовали кадры в первые минуты после российского удара.

Об этом сообщает Сумская ОВА и волонтерское объединение "Добробат".

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По состоянию на 10:30 известно о семи погибших и 12 раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. Россия дважды ударила "Шахедами" по заведению здравоохранения в Сумах.

Также по городу есть серьезные разрушения. В одной из школ развернули штаб по ликвидации последствий ударов — туда могут обращаться жители, чье имущество пострадало в результате атаки. Кроме того, там родственникам будут давать информацию о состоянии пострадавших близких.

Первые кадры удара по Сумам

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Тем временем в соцсетях опубликовали видео момента удара "Шахедами" по Сумам. На видео видно, что все в дыму, раздаются крики людей о помощи. Спасатели оперативно пытаются оттащить раненых от эпицентра атаки.

Волонтеры "Добробата" поделились видео, как "Шахеды" атакуют Сумы. Они рассказали, что чудом успели забежать в подъезд и не попасть под удар беспилотников.

Напомним, утром власти Сумщины заявили о взрывах. Нацполиция показала фото последствий удара по Сумам.