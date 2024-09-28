Росія атакувала Суми Шахедами 28 вересня — всі подробиці наслідків

Люди тікають від вибухів у Сумах. Фото: скриншот Суспільне

У Сумах вранці у суботу, 28 вересня, пролунали потужні вибухи внаслідок російської атаки "Шахедами" по місту. Внаслідок цього вже знайшли тіла сімох загиблих людей. Волонтери та журналісти опублікували кадри перших хвилин після російського удару.

Про це повідомляє Сумська ОВА та волонтерське об'єднання "Добробат".

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Стано на 10:30 відомо про сімох загиблих та 12 поранених, які у важкому стані. Росія двічі вдарила "Шахедами" по закладу охорони здоров'я у Сумах.

Також по місту є серйозні руйнування. В одній з шкіл розгорнули штаб з ліквідації наслідків ударів — туди можуть звертатися мешканці, чиє майно постраждало внаслідок атаки. Крім того, там родичам надаватимуть інформацію про стан постраждалих близьких.

Перші кадри удару по Сумах

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Тим часом у соцмережах опублікували відео моменту удару "Шахедами" по Сумах. На відео видно, що все у диму, лунають крики людей про допомогу. Рятувальники оперативно намагаються відтягти поранених від епіцентру атаки.

Волонтери "Добробату" поділилися відео, як "Шахеди" атакують Суми. Вони розповіли, що чудом встигли забігти в під'їзд та не попасти під удар безпілотників.

Нагадаємо, вранці влада Сумщини заявила про вибухи. Нацполіція показала фото наслідків удару по Сумах.