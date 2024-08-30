Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Угроза от комаров — что известно о горячке Западного Нила, вспышку которой зафиксировали в Киеве arrow

Угроза от комаров — что известно о горячке Западного Нила, вспышку которой зафиксировали в Киеве

30 августа 2024 14:45
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Лихорадка Западного Нила в Украине — как предотвратить проявление и лечить болезнь
Врачи в инфекционном отделении. Иллюстративное фото: УНИАН
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Недавно в Киеве зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила, в результате чего госпитализировали 14 человек. В основном ее переносят исключительно комары, но возможны и другие возбудители болезни.

Что известно об этой инфекционной болезни — читайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Лихорадка Западного Нила

Геморрагическая лихорадка Западного Нила, или как ее иначе называют, "утиная лихорадка" — опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением оболочек и веществ головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых или экзантемой.

Болезнь открыли в 1939 году. Преимущественно она активно летом и осенью — то есть заболевание сезонное. Жертвами болезни становятся преимущественно жители сел и охотники. Распространена в странах Африки, Азии и на побережье Средиземного моря. Отдельные случаи фиксируются в Центральной Азии, Закавказье, США, Канаде, Мексике, Центральной Америке, Карибском бассейне, Австралии. Редко, но также попадает в Украину.

Источники и переносчики

гарячка західного нілу
Самка комара пьет кровь. Источник: Pixabay

Главным переносчиком лихорадки Западного Нила являются перелетные птицы, комары, мелкие млекопитающие, грызуны и летучие мыши. Но у последних трех вирус сохраняется недолго.

Комары инфицируются при питье крови инфицированных птиц. Укус такого насекомого вызывает лихорадку. В частности, доля случаев переноса вируса фиксировалась при пересадке органов, переливании крови и грудном вскармливании.

Симптомы, профилактика и лечение

Большинство зараженных не испытывают симптомы, но у 20% возникают:

  • резкое повышение температуры;
  • мигрень;
  • боли в горле, мышцах, суставах и спине;
  • общая слабость;
  • тошнота;
  • диарея.

Начинается она с озноба и быстрого роста температуры, сопровождающихся симптомами отравления. Инкубационный период длится неделю, а у людей с пониженным иммунитетом — до двух. Может спровоцировать сыпь на теле, увеличение печени и селезенки и поражение нервной системы.

Также способна вызвать менингит и энцефалит. В таких случаях болезнь протекает тяжело, а вероятность летального исхода составляет 10%.

Профилактика

Для профилактики болезни в регионах заболеваемости могут производить осушение болот при их наличии.

В основном, и в Украине наиболее распространенным средством являются москитные сетки на окнах, липкие репелленты или микрозвуковые колебания.

Лечение

При первых признаках рекомендуется обращаться к врачу и проходить лечение под наблюдением, сообщая о состоянии здоровья. Вакцины от болезни пока не существует.

Интоксикацию по болезни снимают инфузионной терапией. При отеке мозга проводят дегидратацию, а при судорогах назначают противосудорожные и седативные препараты.

Также подчеркнем, что в Украине лихорадка Западного Нила отнесена к I группе особо опасных, и по международным стандартам ВОЗ отнесена к IV группе риска.

Также важные новости дня по теме:

Киев здоровье болезнь Украина комары инфекции заболевания температура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:16 Стало известно, когда откроют станцию столичного метро "Демеевская"

15:10 В Минобороны объяснили, передают ли в ТЦК данные лиц, обратившихся в рекрутинговый центр

15:04 Украине нужна перезагрузка таможенной и налоговой служб, — бизнес-омбудсмен

15:02 Ремонт метро по завышенным ценам — подозревают директора строительной компании

15:01 Динамо узнало соперников в Лиге Европы — Рома с Довбиком и другие команды

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

14:56 Google добавит искусственный интеллект в Gmail для Android — что изменится

14:53 Из города под Покровском правоохранители эвакуировали семью, несмотря на обстрелы со стороны россиян

14:45 Угроза от комаров — что известно о горячке Западного Нила, вспышку которой зафиксировали в Киеве

Эксклюзив

14:40 Украина сменила нарратив о непобедимости России — генерал Ходжес оценил Курскую операцию

14:37 Подоляк объяснил, как Путин уничтожает российский рынок нефти и газа

15:16 Стало известно, когда откроют станцию столичного метро "Демеевская"

15:10 В Минобороны объяснили, передают ли в ТЦК данные лиц, обратившихся в рекрутинговый центр

15:04 Украине нужна перезагрузка таможенной и налоговой служб, — бизнес-омбудсмен

15:02 Ремонт метро по завышенным ценам — подозревают директора строительной компании

15:01 Динамо узнало соперников в Лиге Европы — Рома с Довбиком и другие команды

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

14:56 Google добавит искусственный интеллект в Gmail для Android — что изменится

14:53 Из города под Покровском правоохранители эвакуировали семью, несмотря на обстрелы со стороны россиян

14:45 Угроза от комаров — что известно о горячке Западного Нила, вспышку которой зафиксировали в Киеве

Эксклюзив

14:40 Украина сменила нарратив о непобедимости России — генерал Ходжес оценил Курскую операцию

14:37 Подоляк объяснил, как Путин уничтожает российский рынок нефти и газа

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку