Лихорадка Западного Нила в Украине — как предотвратить проявление и лечить болезнь

Врачи в инфекционном отделении. Иллюстративное фото: УНИАН

Недавно в Киеве зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила, в результате чего госпитализировали 14 человек. В основном ее переносят исключительно комары, но возможны и другие возбудители болезни.

Что известно об этой инфекционной болезни — читайте на Новини.LIVE.

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Лихорадка Западного Нила

Геморрагическая лихорадка Западного Нила, или как ее иначе называют, "утиная лихорадка" — опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением оболочек и веществ головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых или экзантемой.

Болезнь открыли в 1939 году. Преимущественно она активно летом и осенью — то есть заболевание сезонное. Жертвами болезни становятся преимущественно жители сел и охотники. Распространена в странах Африки, Азии и на побережье Средиземного моря. Отдельные случаи фиксируются в Центральной Азии, Закавказье, США, Канаде, Мексике, Центральной Америке, Карибском бассейне, Австралии. Редко, но также попадает в Украину.

Источники и переносчики

Самка комара пьет кровь. Источник: Pixabay

Главным переносчиком лихорадки Западного Нила являются перелетные птицы, комары, мелкие млекопитающие, грызуны и летучие мыши. Но у последних трех вирус сохраняется недолго.

Комары инфицируются при питье крови инфицированных птиц. Укус такого насекомого вызывает лихорадку. В частности, доля случаев переноса вируса фиксировалась при пересадке органов, переливании крови и грудном вскармливании.

Симптомы, профилактика и лечение

Большинство зараженных не испытывают симптомы, но у 20% возникают:

резкое повышение температуры;

мигрень;

боли в горле, мышцах, суставах и спине;

общая слабость;

тошнота;

диарея.

Начинается она с озноба и быстрого роста температуры, сопровождающихся симптомами отравления. Инкубационный период длится неделю, а у людей с пониженным иммунитетом — до двух. Может спровоцировать сыпь на теле, увеличение печени и селезенки и поражение нервной системы.

Также способна вызвать менингит и энцефалит. В таких случаях болезнь протекает тяжело, а вероятность летального исхода составляет 10%.

Профилактика

Для профилактики болезни в регионах заболеваемости могут производить осушение болот при их наличии.

В основном, и в Украине наиболее распространенным средством являются москитные сетки на окнах, липкие репелленты или микрозвуковые колебания.

Лечение

При первых признаках рекомендуется обращаться к врачу и проходить лечение под наблюдением, сообщая о состоянии здоровья. Вакцины от болезни пока не существует.

Интоксикацию по болезни снимают инфузионной терапией. При отеке мозга проводят дегидратацию, а при судорогах назначают противосудорожные и седативные препараты.

Также подчеркнем, что в Украине лихорадка Западного Нила отнесена к I группе особо опасных, и по международным стандартам ВОЗ отнесена к IV группе риска.