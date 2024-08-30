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Загроза від комарів — що відомо про гарячку Західного Нілу, спалах якої зафіксували у Києві

30 серпня 2024 14:45
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Гарячка Західного Нілу в Україні — як запобігти прояву та лікувати хворобу
Лікарі в інфекційному відділенні. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Нещодавно у Києві зафіксували спалах гарячки Західного Нілу, внаслідок чого шпиталізували 14 осіб. Переважно її переносять виключно комарі, але можливі й інші збудники хвороби.

Що відомо про цю інфекційну хворобу — читайте на Новини.LIVE

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Гарячка Західного Нілу

Геморагічна гарячка Західного Нілу, або як її інакше називають, "качина лихоманка" — небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів. У важких випадках супроводжується лихоманкою, запаленням оболонок та речовин головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок або екзантемою.

Хворобу відкрили у 1939 році. Переважно вона активна влітку та восени — тобто захворювання сезонне. Жертвами хвороби стають переважно мешканці сіл та мисливці. Поширена у країнах Африки, Азії та на узбережжі Середземного моря. Окремі випадки фіксуються у Центральній Азії, на Закавказзі, США, Канаді, Мексиці, Центральній Америці, Карибському басейні, Австралії. Рідко, але також потрапляє до України.

Джерела та переносники

гарячка західного нілу
Самиця комара п'є кров. Джерело: Pixabay

Головним переносником гарячки Західного Нілу є перелітні птахи, комарі, дрібні ссавці, гризуни та кажани. Але в останніх трьох вірус зберігається недовго.

Комарі інфікуються під час кровопиття інфікованих птахів. Укус такої комахи викликає лихоманку. Зокрема, частка випадків переносу вірусу фіксувалася при пересадці органів, переливанні крові та грудному вигодовуванні.

Симптоми, профілактика та лікування

Більшість заражених не відчувають симптоми, але у 20% виникають:

  • різке підвищення температури;
  • мігрень; 
  • біль у горлі, м'язах, суглобах та спині;
  • загальна слабкість;
  • нудота;
  • діарея.

Починається вона з ознобу та швидкого зростання температури, які супроводжуються симптомами отруєння. Інкубаційний період триває тиждень, а у людей зі зниженим імунітетом — до двох. Може спровокувати висипання на тілі, збільшення печінки та селезінки та ураження нервової системи.

Також здатна викликати менінгіт та енцефаліт. У таких випадках хвороба протікає важко, а ймовірність летального виходу становить 10%.

Профілактика

Для профілактики хвороби в регіонах захворюваності можуть проводити осушення боліт за їх наявністю.

Здебільшого, зокрема і в Україні, найпоширенішим засобом є москітні сітки на вікнах, липкі репеленти або мікрозвукові коливання

Лікування

При перших ознаках рекомендується звертатися до лікаря та проходити лікування під наглядом, інформуючи про стан здоров'я. Вакцини від хвороби наразі не існує.

Інтоксикацію через хворобу знімають інфузійною терапією. При набряку мозку проводять дегідратацію, а при судомах призначають протисудомні та седативні препарати.

Також наголосимо, що в Україні лихоманку Західного Нілу віднесено до І групи особливо небезпечних, та за міжнародними стандартами ВООЗ віднесено до ІV групи ризику.

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