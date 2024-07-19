На Прикарпатье осудили женщину за проституцию и сбыт наркотиков

Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В понедельник, 8 июля, Тисменицкий районный суд вынес приговор уроженке России, которая занималась проституцией и сбывала наркотики. Женщине назначили испытательный срок

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Уроженка Якутская, имеющая украинское гражданство, решила зарабатывать деньги и нашла сообщника, занимавшегося сутенерством. Он организовывал для нее встречи с клиентами, которые пользовались сексуальными услугами, а также определял их стоимость.

Заказы на сексуальные услуги от мужчин поступали через смс-сообщения в мессенджере Viber или при личных встречах с сутенером. За каждую встречу женщина получала по 500 гривен. Кроме проституции женщина также занималась покупкой и сбытом амфетамина.

Решение суда

В суде обвиняемая выразила свое раскаяние и обратилась с просьбой о смягчении наказания. Судья, принимая решение, также принял во внимание, что у женщины несовершеннолетний ребенок на воспитании.

В результате суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Однако суд освободил подсудимую от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью в один год.

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Напомним, в Киеве ранее судимый ограбил двух новых знакомых во время застолья. Суд отправил злоумышленника на семь лет за решетку.