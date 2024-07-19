На Прикарпатті засудили жінку за проституцію та збут наркотиків

Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У понеділок, 8 липня, Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженка Якутська, яка має українське громадянство, вирішила заробляти гроші і знайшла спільника, що займався сутенерством. Він організовував для неї зустрічі з клієнтами, які користувалися її сексуальними послугами, а також визначав їхню вартість.

Замовлення на сексуальні послуги від чоловіків надходили через смс-повідомлення в месенджері "Viber" або при особистих зустрічах з сутенером. За кожну таку зустріч жінка отримувала по 500 гривень. Окрім проституції, жінка також займалася купівлею та збутом амфетаміну.

Рішення суду

В суді обвинувачена висловила своє каяття і звернулась із проханням про пом'якшення покарання. Суддя, приймаючи рішення, також взяв до уваги, що жінка має неповнолітню дитину на вихованні.

В результаті, суд визнав жінку винною і призначив їй покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі. Проте суд звільнив підсудну від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю в один рік.

Раніше ми розповідали, що у центрі Києва чоловік викрав лего-конструктор панди. Він заховав його під куртку та покинув приміщення.

Нагадаємо, у Києві раніше судимий пограбував двох нових знайомих під час застілля. Суд відправив зловмисника на сім років за ґрати.