Валерий Залужный начал работу послом в Британии

Залужный начал работу в Великобритании
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приступил к работе в Великобритании. Он занял должность посла.
Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в окружении Залужного в среду, 10 июля.
Залужный начал работу в Британии
Первый рабочий день Залужного в должности посла в Британии был в среду, 10 июля. Известно, что он находится в Лондоне.
Что предшествовало
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На должность нового главкома был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
В то же время украинцы неоднозначно отреагировали на такие кадровые изменения. Они критиковали президента и потребовали вернуть Залужного на должность.
Позже глава государства объяснил, что Залужного уволили для того, чтобы перезагрузить, перестроить и изменить менеджмент военного командования.
А уже 7 марта Зеленский назначил Залужного на новую должность. Он стал послом Украины в Великобритании. В апреле Лондон официально согласовал его кандидатуру.
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