Валерий Залужный начал работу послом в Британии

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: "Радио Свобода"

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приступил к работе в Великобритании. Он занял должность посла.

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в окружении Залужного в среду, 10 июля.

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Первый рабочий день Залужного в должности посла в Британии был в среду, 10 июля. Известно, что он находится в Лондоне.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На должность нового главкома был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

В то же время украинцы неоднозначно отреагировали на такие кадровые изменения. Они критиковали президента и потребовали вернуть Залужного на должность.

Позже глава государства объяснил, что Залужного уволили для того, чтобы перезагрузить, перестроить и изменить менеджмент военного командования.

А уже 7 марта Зеленский назначил Залужного на новую должность. Он стал послом Украины в Великобритании. В апреле Лондон официально согласовал его кандидатуру.