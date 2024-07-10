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Залужный начал работу в Великобритании

10 июля 2024 20:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Валерий Залужный начал работу послом в Британии
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: "Радио Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приступил к работе в Великобритании. Он занял должность посла.

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в окружении Залужного в среду, 10 июля.

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Первый рабочий день Залужного в должности посла в Британии был в среду, 10 июля. Известно, что он находится в Лондоне.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На должность нового главкома был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

В то же время украинцы неоднозначно отреагировали на такие кадровые изменения. Они критиковали президента и потребовали вернуть Залужного на должность.

Позже глава государства объяснил, что Залужного уволили для того, чтобы перезагрузить, перестроить и изменить менеджмент военного командования.

А уже 7 марта Зеленский назначил Залужного на новую должность. Он стал послом Украины в Великобритании. В апреле Лондон официально согласовал его кандидатуру.

Великобритания ВСУ посол Украина Валерий Залужный

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