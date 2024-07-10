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Залужний розпочав роботу у Великій Британії

10 липня 2024 20:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Валерій Залужний розпочав роботу послом у Британії
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: "Радіо Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний розпочав роботу у Великій Британії. Він обійняв посаду посла.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в оточенні Залужного у середу, 10 липня.

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Залужний розпочав роботу в Британії

Перший робочий день Залужного на посаді посла у Британії був у середу, 10 липня. Відомо, що він перебуває  у Лондоні.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На посаду нового головкома було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського

Водночас українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикували президента та вимагали повернути Залужного на посаду.

Згодом глава держави пояснив, що Залужного звільнили для того, щоб перезавантажити, перебудувати та змінити менеджмент військового командування. 

А вже 7 березня Зеленський призначив Залужного на нову посаду. Він став послом України у Великій Британії. У квітні Лондон офіційно погодив його кандидатуру.

Великобританія ЗСУ посол Україна Валерій Залужний

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