Аскания-Нова в оккупации – россияне уничтожили и разворовали заповедник

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты полностью уничтожили биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области. Захватчики вывезли оттуда множество животных и неоднократно устраивали пожары.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина.

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Какая ситуация в заповеднике "Аскания-Нова"

Прокудин подтвердил, что россияне действительно охотились за животными заповедника в Херсонской области. По его словам, захватчики его полностью уничтожили.

"Они его уничтожают. Последнее, что я слышал — они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", — рассказал глава ОВА.

Отметим, что в прошлом году стало известно, что оккупанты вывезли из заповедника по несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.

Все эти виды являются краснокнижными и занесены в Красный список Международного союза охраны природы со статусом "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения".

Что известно о заповеднике "Аскания-Нова"

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" расположен недалеко от Каховки в Херсонской области. Его считают жемчужиной Херсона и одним из семи чудес Украины. Это единственный в Европе участок типчаково-ковыльной степи с уникальной коллекцией диких животных.

Заповедная зона ежегодно насчитывала около 140 тысяч туристов. Данная территория составляла площадь более 33 000 гектаров, где хранились уникальные виды растений и животных. Этому заповеднику уже 103 года и 24 февраля 2022 года, около 09:00 армия РФ оккупировала территорию "Аскании-Новой".

За время оккупации на территории заповедника произошло десятки пожаров. Также неоднократно сообщалось о том, что российские захватчики массово вывозят животных, а на останки, которые им не удается поймать, устраивают так называемое сафари, то есть убивают их.