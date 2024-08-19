Асканія-Нова в окупації — росіяни знищили та розікрали заповідник

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти повністю знищили біосферний заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області. Загарбники вивезли звідти багато тварин та неодноразово влаштовували пожежі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-України.

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Яка ситуація в заповіднику "Асканія-Нова"

Прокудін підтвердив, що росіяни дійсно полювали за тваринами заповідника у Херсонській області. За його словами, загарбники його повністю знищили.

"Вони його знищують. Останнє, що я чув — вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", — розповів очільник ОВА.

Зазначимо, що ще торік стало відомо, що окупанти вивезли із заповідника по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

Усі ці види є червонокнижними та занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які перебувають під загрозою знищення".

Що відомо про заповідник "Асканія-Нова"

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" розташований недалеку від Каховки у Херсонській області. Його вважають перлиною Херсонщини й одним з семи чудес України. Це єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу з унікальною колекцією диких тварин.

Заповідна зона щороку налічувала близько 140 000 туристів. Дана територія складала площу понад 33 000 гектарів, де зберігались унікальні види рослин і тварин. Цьому заповіднику вже 103 роки і 24 лютого 2022 року, близько о 09:00 армія РФ окупувала територію "Асканії-Нової".

За час окупації на території заповідника відбулись десятки пожеж. Також неодноразово повідомлялось про те, що російські загарбники масово вивозять тварин, а на рештки, які їм не вдається зловити, влаштовують так зване "сафарі", тобто вбивають їх.