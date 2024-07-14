Андрей Заставный женился — что пишут жители Тернополя об элитной свадьбе

Заведение в Тернополе, где праздновали свадьбу Андрея Заставного. Фото: скриншот

В Тернополе в субботу, 13 июля, громко сыграли свадьбу Андрея Заставного, он является сыном экс-мера Тернополя Романа Заставного. Свадьбы ради перекрывали движение в центре города.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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Праздновали свадьбу в центре Тернополя в элитном ресторане.

В соцсетях пишут, что центр города был перекрыт для проезда свадебного кортежа. Речь идет об улице Кульчицкой и въезде в УД "Победы".

"О самом праздновании — оно было громким. Свет в ресторане был постоянно, так как работали генераторы. Судя по тому, что молодожены заказали два этажа ресторана — людей было много", — говорится в сообщении.

Пользователи в сети разделились, кто-то радуется за молодоженов, а кто-то жалуется на помпезность мероприятия во время войны.

Комментарий пользователя Михаила Антонова под постом Telegram. Фото: скриншот

Пользователь Spider прокомментировал свадьбу в Telegram. Фото: скриншот

Filipp Fill говорит, что должностным лицам и их детям можно все. Фото: скриншот

Пользователь Aron хочет, чтобы и ради него перекрывали дорогу. Фото: скриншот

Накануне свадьбы местное медиа "Тернополяны" писало, что в заведениях исключительно для гостей организовали круглосуточную работу лифта с остановкой только на двух этажах — на пятом и шестом, где было празднование. Также там позаботились об энергонезависимости и запустили в работу генераторы.

Известно избранницей 28-летнего Андрея стала 33-летняя местная модель по имени Лариса Цетнар. Свой девичник она отпраздновала в июне в Париже.

Близкое окружение Заставных говорит, что Цетнар очень нравится семье экс-мера.

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