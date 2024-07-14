Андрій Заставний одружився — що пишуть тернополяни про елітне весілля

Заклад у Тернополі, де святкували весілля Андрія Заставного. Фото: скриншот

У Тернополі в суботу, 13 липня, гучно відгуляли весілля Андрія Заставного, він є сином ексмера Тернополя Романа Заставного. Заради весілля перекривали рух у центрі міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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Святкували весілля у центрі Тернополя в елітному ресторані.

У соцмережах пишуть, що центр міста був перекритий для проїзду весільного кортежу. Мова йде про вулицю Кульчицької та в'їзд до УД "Перемоги".

"Щодо самого святкування — воно було голосне. Світло у ресторані було постійно, так як працювали генератори. Судячи з того, що молодята замовили два поверхи ресторану — людей було багато", — йдеться у повідомленні.

Користувачі у мережі розділилися, хтось радіє за молодят, а хтось нарікає на помпезність заходу під час війни.

Коментар користувача Михайла Антонова під постом у Telegram. Фото: скриншот

Користувач Spider прокоментував весілля у Telegram. Фото: скриншот

Filipp Fill каже, що посадовцям і їхнім дітям можна все. Фото: скриншот

Користувач Aron хоче аби і заради нього перекривали дорогу. Фото: скриншот

Напередодні весілля місцеве медіа "Тернополяни" писало, що у закладах виключно для гостей організували цілодобову роботу ліфта з зупинкою тільки на двох поверхах — п'ятом та шостому, де було святкування. Також там подбали про енергонезалежність і запустили в роботу генератори.

Відомо обраницею 28-річного Андрія стала 33-річна місцева модель на ім'я Лариса Цетнар. Свій дівич-вечір вона відсвяткувала в червні у Парижі.

Близьке оточення Заставних каже, що Цетнар дуже подобається родині ексмера.

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