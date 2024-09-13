В Днепре в завладении 9 млн грн подозревают заместителя мэра - детали

Вручение подозрения. Фото: Днепровская областная прокуратура

В Днепре заммэра и директора общества подозревают в завладении 9 миллионами гривен. Они завышали тарифы на парковку.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры в пятницу, 13 сентября.

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Заместитель городского головы Днепра и директор общества наладили схему завладения средствами жителей на пользовании площадками для платной парковки. Они завышали цены на услуги в шесть раз, внеся при этом ложные данные в документы.

Вручение подозрения. Фото: Днепровская областная прокуратура

Эти действия подозреваемых нанесли ущерб территориальной громаде более чем на 9 миллионов гривен. Им объявили подозрение в завладении чужим имуществом в особо крупном размере при помощи злоупотребления служебным положением.

Также им инкриминируют служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц, и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. Решается вопрос об избрании мер и отстранении заместителя мэра от должности.