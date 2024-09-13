У Дніпрі у заволодінні 9 млн грн підозрюють заступника мера — деталі

Вручення підозри. Фото: Дніпровська обласна прокуратура

У Дніпрі заступника мера та директора товариства підозрюють у заволодінні 9 мільйонами гривень. Вони завищували тарифи на паркування.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у п'ятницю, 13 вересня.

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Заволоділи державними коштами

Заступник міського голови Дніпра та директор товариства налагодили схему заволодіння коштами жителів на користуванні майданчиками для платного паркування. Вони завищували ціни на послуги у шість разів, внісши при цьому неправдиві дані в документи.

Вручення підозри. Фото: Дніпровська обласна прокуратура

Ці дії підозрюваних завдали збитків територіальній громаді на понад 9 мільйонів гривень. Їм оголосили підозру у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі через зловживання службовим становищем.

Також їм інкримінують службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення заступника мера від посади.