Сбой в работе "Киевстар" — сколько денег потратила РФ на кибератаку

Приложение "Киевстар" на смартфоне. Фото: из открытых источников

В том, что российские спецслужбы атаковали крупнейшего оператора мобильной связи "Киевстар", сомнений нет. Соответствующая кибератака обошлась РФ в несколько миллионов долларов.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко в эфире Новини.LIVE.

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Во сколько РФ обошлась кибератака на "Киевстар"

Крейденко убежден, что неважно, во сколько обойдется россиянам та или иная атака. Ведь РФ никогда не жалела денег на то, чтобы нанести ущерб Украине.

"Это миллионы долларов и это точно не простая история: она нуждается в ресурсах человеческих, ценных и, соответственно, оборудовании. Трудно комментировать или говорить, сколько она стоит. Но Россия не жалеет средств на то, чтобы пытаться нанести хлопоты или ущерб Украине и украинцам", — говорит Крейденко.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

Добавим, Владимир Крейденко также рассказал, с какой целью Россия атаковала "Киевстар".