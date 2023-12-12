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Сбой в работе "Киевстар" — сколько денег потратила РФ на кибератаку

12 декабря 2023 18:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сбой в работе "Киевстар" — сколько денег потратила РФ на кибератаку
Приложение "Киевстар" на смартфоне. Фото: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В том, что российские спецслужбы атаковали крупнейшего оператора мобильной связи "Киевстар", сомнений нет. Соответствующая кибератака обошлась РФ в несколько миллионов долларов.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко в эфире Новини.LIVE.

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Крейденко убежден, что неважно, во сколько обойдется россиянам та или иная атака. Ведь РФ никогда не жалела денег на то, чтобы нанести ущерб Украине.

"Это миллионы долларов и это точно не простая история: она нуждается в ресурсах человеческих, ценных и, соответственно, оборудовании. Трудно комментировать или говорить, сколько она стоит. Но Россия не жалеет средств на то, чтобы пытаться нанести хлопоты или ущерб Украине и украинцам", — говорит Крейденко.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

Добавим, Владимир Крейденко также рассказал, с какой целью Россия атаковала "Киевстар".

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