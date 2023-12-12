Збій у роботі "Київстар" — скільки грошей витратила РФ на кібератаку

Додаток "Київстар" на смартфоні. Фото: з відкритих джерел

У тому, що російські спецслужби атакували найбільшого оператора мобільного зв'язку "Київстар" — сумнівів немає. Відповідна кібератака коштувала РФ декілька мільйонів доларів.

Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі Новини.LIVE.

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Крейденко переконаний, що неважливо, скільки коштуватиме росіянам та чи інша атака. Адже, РФ ніколи не шкодувала грошей на те, щоб завдати шкоди Україні.

"Це мільйони доларів і це точно не проста історія: вона потребує ресурсів людських, коштовних і, відповідно, обладнання. Важко коментувати чи говорити, скільки вона коштує. Але Росія не шкодує коштів на те, щоб намагатися завдати клопоту чи шкоди Україні та українцям", — каже Крейденко.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

Додамо, Володимир Крейденко також розповів, з якою метою Росія атакувала "Київстар".