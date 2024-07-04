Ущерб более чем на восемь млн грн — ВАКС избрал меру пресечения чиновнику Укрэнерго

Заседание суда. Иллюстративное фото: UA: Черкаси.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее его разоблачили на растрате государственных средств на закупки бронежилетов.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в четверг, 4 июля.

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Следователь судья ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 5 млн гривен к должностному лицу "Укрэнерго", которого разоблачили на растрате государственных средств.

Пластина в бронежилете. Фото: НАБУ

Как известно, 26 июня гражданину сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия.

Пластина в бронежилете. Фото: НАБУ

В начале полномасштабного вторжения России в марте 2022 года мужчина способствовал закупке бронежилетов на средства компании по значительно завышенным ценам.

Пластина в бронежилете. Фото: НАБУ

В результате Укрэнерго уплатило предприятию-поставщику избыточную сумму в размере более 8 млн гривен.

Скриншот поста САП

Напомним, прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд по поводу конфиксации имущества у должностного лица Одесской миграционной службы.

Также мы писали, что суд избрал меру пресечения для мэра Мукачева. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.