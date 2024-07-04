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Ущерб более чем на восемь млн грн — чиновнику Укрэнерго избрали меру пресечения

4 июля 2024 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ущерб более чем на восемь млн грн — ВАКС избрал меру пресечения чиновнику Укрэнерго
Заседание суда. Иллюстративное фото: UA: Черкаси.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее его разоблачили на растрате государственных средств на закупки бронежилетов.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в четверг, 4 июля.

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Чиновника Укрэнерго разоблачили на растрате

Следователь судья ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 5 млн гривен к должностному лицу "Укрэнерго", которого разоблачили на растрате государственных средств.

организовал закупку бронежилетов по завышенной цене
Пластина в бронежилете. Фото: НАБУ

Как известно, 26 июня гражданину сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия.

Укрэнерго понесло убытки из-за закупки бронежилетов по завышенным ценам
Пластина в бронежилете. Фото: НАБУ

В начале полномасштабного вторжения России в марте 2022 года мужчина способствовал закупке бронежилетов на средства компании по значительно завышенным ценам.

Ущерб более чем на 8 млн грн понес Укрэнерго из-за завышенной закупки
Пластина в бронежилете. Фото: НАБУ

В результате Укрэнерго уплатило предприятию-поставщику избыточную сумму в размере более 8 млн гривен.

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Скриншот поста САП

Напомним, прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд по поводу конфиксации имущества у должностного лица Одесской миграционной службы.

Также мы писали, что суд избрал меру пресечения для мэра Мукачева. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.

суд САП Укрэнерго залог ВАКС закупки

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