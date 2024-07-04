Ущерб более чем на восемь млн грн — ВАКС избрал меру пресечения чиновнику Укрэнерго

Ущерб более чем на восемь млн грн — чиновнику Укрэнерго избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее его разоблачили на растрате государственных средств на закупки бронежилетов.
Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в четверг, 4 июля.
Чиновника Укрэнерго разоблачили на растрате
Следователь судья ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 5 млн гривен к должностному лицу "Укрэнерго", которого разоблачили на растрате государственных средств.
Как известно, 26 июня гражданину сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия.
В начале полномасштабного вторжения России в марте 2022 года мужчина способствовал закупке бронежилетов на средства компании по значительно завышенным ценам.
В результате Укрэнерго уплатило предприятию-поставщику избыточную сумму в размере более 8 млн гривен.
Напомним, прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд по поводу конфиксации имущества у должностного лица Одесской миграционной службы.
Также мы писали, что суд избрал меру пресечения для мэра Мукачева. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.
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