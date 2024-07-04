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Збитки на понад вісім млн грн — посадовцю Укренерго обрали запобіжний захід

4 липня 2024 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Збитки на понад вісім млн грн — ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю Укренерго
Засідання суду. Ілюстративне фото: UA: Черкаси.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід посадовцю Національної енергетичної компанії "Укренерго". Раніше його викрили на розтраті державних коштів на закупівлі бронежилетів.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у четвер, 4 липня.

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Посадовця Укренерго викрили на розтраті

Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн гривень до посадовця "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів.

організував закупівлю бронежилетів за завищеною ціною
Пластина в бронежилеті. Фото: НАБУ

Як відомо, 26 червня громадянину повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Укренерго зазнало збитків через закупівлю бронежилетів за завищиними цінами
Пластина в бронежилеті. Фото: НАБУ

На початку повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року чоловік сприяв закупівлі бронежилетів за кошти компанії за значно завищеними цінами.

Збитків на понад 8 млн грн зазнало Укренерго через завищену закупівлю
Пластина в бронежилеті. Фото: НАБУ

Внаслідок цього Укренерго сплатило підприємству-постачальнику надлишкову суму в розмірі понад 8 млн гривень.

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Скриншот допису САП

Нагадаємо, прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіксації майна у посадовця Одеської міграційної служби.

Також ми писали, що суд обрав запобіжний захід для мера Мукачева. Він разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим положенням.

суд САП Укренерго застава ВАКС закупівлі

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