Збитки на понад вісім млн грн — ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю Укренерго

Збитки на понад вісім млн грн — посадовцю Укренерго обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід посадовцю Національної енергетичної компанії "Укренерго". Раніше його викрили на розтраті державних коштів на закупівлі бронежилетів.
Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у четвер, 4 липня.
Посадовця Укренерго викрили на розтраті
Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн гривень до посадовця "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів.
Як відомо, 26 червня громадянину повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.
На початку повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року чоловік сприяв закупівлі бронежилетів за кошти компанії за значно завищеними цінами.
Внаслідок цього Укренерго сплатило підприємству-постачальнику надлишкову суму в розмірі понад 8 млн гривень.
Нагадаємо, прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіксації майна у посадовця Одеської міграційної служби.
Також ми писали, що суд обрав запобіжний захід для мера Мукачева. Він разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим положенням.
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