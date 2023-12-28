Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow "Сдавала" местных жителей оккупантам — в Херсоне СБУ задержала коллаборантку arrow

"Сдавала" местных жителей оккупантам — в Херсоне СБУ задержала коллаборантку

28 декабря 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Сдавала" местных жителей оккупантам — в Херсоне СБУ задержала коллаборантку
Сотрудник СБУ. Фото: пресс-службы СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности задержала коллаборантку, которая во время оккупации Херсона "сдавала" украинских патриотов за отказ "голосовать" на псевдовыборах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также:

Что известно о деятельности коллаборантки

Правоохранители выяснили, что предательница участвовала в организации незаконного референдума РФ в период оккупации Херсона. Кроме того, она "сдавала" оккупантам местных жителей, сопротивлявшихся захватчикам.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась 59-летняя работница автостоянки, после захвата города добровольно вступившая в состав оккупационного "избиркома" Корабельного района города.

Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантка с урной и "бюллетенями" обходила квартиры херсонцев и призвала их "голосовать за присоединение" областного центра к составу РФ. Во время таких "рейдов" злоумышленницу сопровождали вооруженные захватчики, угрожавшие людям автоматами и заключением в случае отказа принимать участие в псевдореферендуме.

"Задокументировано, что одной из таких пострадавших была глава объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), в котором проживала фигурантка. По "наведению" коллаборантки рашисти похитили женщину, отказавшуюся "проголосовать" в пользу страны-агрессора, и отвезли ее в российскую застенку", — говорится в сообщении.

За сотрудничество с захватчиками коллаборантка получила российский паспорт и "привилегию" по беспрепятственному передвижению по городу. После деоккупации города она сбежала в Николаев, где оформила статус внутриперемещенного лица, и таким образом пыталась избежать правосудия, однако правоохранители разыскали злоумышленницу.

Какое наказание ждет коллаборантку

Правоохранители провели обыски по месту жительства женщины и в Херсоне, и в Николаеве. Они обнаружили два мобильных телефона с доказательствами сотрудничества с агрессором и пропагандистские материалы РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении за коллаборационную деятельность, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — говорят в СБУ.

Напомним, недавно в Киеве осудили предателя, корректировавшего воздушные удары по позициям ВСУ. Завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет заключения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме