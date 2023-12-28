"Сдавала" местных жителей оккупантам — в Херсоне СБУ задержала коллаборантку

Сотрудник СБУ. Фото: пресс-службы СБУ

Служба безопасности задержала коллаборантку, которая во время оккупации Херсона "сдавала" украинских патриотов за отказ "голосовать" на псевдовыборах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности коллаборантки

Правоохранители выяснили, что предательница участвовала в организации незаконного референдума РФ в период оккупации Херсона. Кроме того, она "сдавала" оккупантам местных жителей, сопротивлявшихся захватчикам.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась 59-летняя работница автостоянки, после захвата города добровольно вступившая в состав оккупационного "избиркома" Корабельного района города.

Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантка с урной и "бюллетенями" обходила квартиры херсонцев и призвала их "голосовать за присоединение" областного центра к составу РФ. Во время таких "рейдов" злоумышленницу сопровождали вооруженные захватчики, угрожавшие людям автоматами и заключением в случае отказа принимать участие в псевдореферендуме.

"Задокументировано, что одной из таких пострадавших была глава объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), в котором проживала фигурантка. По "наведению" коллаборантки рашисти похитили женщину, отказавшуюся "проголосовать" в пользу страны-агрессора, и отвезли ее в российскую застенку", — говорится в сообщении.

За сотрудничество с захватчиками коллаборантка получила российский паспорт и "привилегию" по беспрепятственному передвижению по городу. После деоккупации города она сбежала в Николаев, где оформила статус внутриперемещенного лица, и таким образом пыталась избежать правосудия, однако правоохранители разыскали злоумышленницу.

Какое наказание ждет коллаборантку

Правоохранители провели обыски по месту жительства женщины и в Херсоне, и в Николаеве. Они обнаружили два мобильных телефона с доказательствами сотрудничества с агрессором и пропагандистские материалы РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении за коллаборационную деятельность, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — говорят в СБУ.

Напомним, недавно в Киеве осудили предателя, корректировавшего воздушные удары по позициям ВСУ. Завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет заключения.