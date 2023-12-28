"Здавала" місцевих жителів окупантам — в Херсоні СБУ затримала колаборантку

Працівник СБУ. Фото: пресслужби СБУ

Служба безпеки затримала колаборантку, яка під час окупації Херсона "здавала" українських патріотів за відмову "голосувати" на псевдовиборах. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про діяльність колаборантки

Правоохоронці з'ясували, що зрадниця брала участь в організації незаконного референдуму РФ у період окупації Херсона. Окрім того, вона "здавала" окупантам місцевих жителів, що чинили спротив загарбникам.

За даними слідства, зловмисницею виявилась 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного "виборчкому" Корабельного району міста.

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка з урною та "бюлетенями" обходила помешкання херсонців та закликала їх "голосувати за приєднання" обласного центру до складу РФ. Під час таких "рейдів" зловмисницю супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами та ув’язненням у разі відмови брати участь у псевдореферендумі.

"Задокументовано, що однією з таких потерпілих була очільниця об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), в якому проживала фігурантка. За "наведенням" колаборантки рашисти викрали жінку, що відмовилась "проголосувати" на користь країни-агресора, та відвезли її до російської катівні", — йдеться у повідомленні.

За співпрацю із загарбниками колаборантка отримала російський паспорт та "привілей" щодо безперешкодного пересування по місту. Після деокупації міста вона втекла до Миколаєва, де оформила статус внутрішньо-переміщеної особи і таким чином намагалась уникнути правосуддя, однак правоохоронці розшукали зловмисницю.

Яке покарання чекає на колаборантку

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання жінки і в Херсоні, і в Миколаєві. Вони виявили два мобільні телефони із доказами співпраці з агресором та пропагандистські матеріали РФ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за колабораційну діяльність, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", — кажуть в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно у Києві засудили зрадника, який коригував повітряні удари по позиціях ЗСУ. Завербований ФСБ киянин отримав 15 років ув'язнення.