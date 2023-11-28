Зеленый кардинал Киева — Ермак попал в рейтинг Politico в категории "деятели"

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса Президента Андрей Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico. Он оказался в категории "деятели". Ермака называют зеленым кардиналом Киева.

Об этом сообщает Politico.

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Ермак в рейтинге Politico

"Андрея Ермака в некоторых кругах называют "зеленым кардиналом" Киева. Это связано с тем, что Ермак возглавляет офис президента Украины Владимира Зеленского, чья фамилия происходит от восточнославянского слова "зеленый", а также с тем, что он имеет привычку посещать фотосессии в наряде цвета хаки в стиле милитари", — говорится в сообщении.

Politico пишет, что Ермак является вдохновителем стремления Киева к сотрудничеству с развивающимися странами с целью вырвать их из "теплых объятий" российского диктатора Владимира Путина.

"Поскольку собственные зарубежные поездки Зеленского ограничены, Ермак ездил в командировки по всему миру от имени своего босса, встречался с иностранными чиновниками, проводил переговоры и заключал соглашения (что, согласно Конституции Украины, должно относиться к компетенции президента, а не его заместителя)", — говорится в сообщении.

Руководитель ОП стал четвертым в списке "деятелей" по версии Politico. Его опередили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. После Ермака в рейтинге оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Рейтинг Politico. Фото: Politico

Вероятным, самым большим достижением Ермака называют привлечение Китая за стол переговоров во время мирных переговоров в Саудовской Аравии в августе 2022 года.

Politico отметило и другой проект Ермака — расширение - и усиление — антироссийских санкций как сопредседателя Международной рабочей группы по вопросам российских санкций, которую прозвали Экспертной группой Ермака-Макфола.

"В то время, как Украина разворачивает кампанию по вступлению в ЕС и НАТО и одновременно борется за возвращение своей территории, Ермак получил огромную (некоторые считают, что чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит руль власти в правительстве и парламенте Украины, позволяя своему боссу сохранять руки (и свой международный имидж) чистыми", — говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с генеральным директором медийной корпорации Fox Corporation Лакланом Мердоком. Он прибыл с визитом в нашу страну.