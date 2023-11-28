Зелений кардинал Києва — Єрмак потрапив до рейтингу Politico в категорії "діячі"

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico. Він опинився в категорії "діячі". Єрмака називають зеленим кардиналом Києва.

Про це повідомляє Politico.

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Єрмак у рейтингу Politico

"Андрія Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом" Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова "зелений", а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі", — йдеться у повідомленні.

Politico пише, що Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, що розвиваються, з метою вирвати їх з "теплих обіймів" російського диктатора Володимира Путіна.

"Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені свого боса, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди (що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не його заступника)", — йдеться у повідомленні.

Керівник ОП став четвертим у списку "діячів" за версією Politico. Його випередили президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Після Єрмака у рейтингу опинився президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Рейтинг Politico. Фото: Politico

Ймовірним, найбільшим досягненням Єрмака називають залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії в серпні 2022 року.

Politico відзначило й інший проєкт Єрмака — розширення — і посилення — антиросійських санкцій як співголови Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, яку прозвали Експертною групою Єрмака-Макфола.

"У той час, як Україна розгортає кампанію зі вступу до ЄС і НАТО і водночас бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто вважає, що надмірну) владу як ключовий гравець у воєнному кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо влади в уряді та парламенті України, дозволяючи своєму босу зберігати руки (і свій міжнародний імідж) чистими", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з генеральним директором медійної корпорації Fox Corporation Лакланом Мердоком. Він прибув з візитом до нашої країни.