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Зеленская рассказала, в чем больше всего нуждаются люди с инвалидностью в Украине

3 декабря 2023 16:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленская рассказала, в чем больше всего нуждаются люди с инвалидностью в Украине
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за войны, которую начала РФ против Украины, количество людей с инвалидностью, к сожалению, увеличивается. Это прослеживается как среди военных, так и среди гражданского населения. Поэтому украинцы, которые имеют инвалидность, сталкиваются со многими проблемами из-за дискриминации и ограниченной доступности.

Об этом заявила Первая леди Украины Елена Зеленская на Национальном форуме по правам людей с инвалидностью.

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Результаты исследования относительно людей с инвалидностью

По результатам исследования, недавно проведенного по заказу "Лиги смелых", 50% украинцев не видят в своей повседневной жизни людей с инвалидностью или встречают их редко.

"Мы должны понимать, что для людей с инвалидностью испытания не ограничиваются получением протеза. В повседневной жизни они только начинаются — с общественным транспортом, неудобными подъездами, недоступными укрытиями, борьбой за достойные условия и возможности", — отметила она.

Елена Зеленская о безбарьерности людей с инвалидностью
Национальный форум по правам людей с инвалидностью. Фото: ОП

Социологическое исследование также показало, что наиболее дискриминационным моментом является невозможность свободно передвигаться за пределами дома и иметь доступ к объектам публичного пространства. Кроме того, людям с инвалидностью сложно найти работу и трудоустроиться.

"Ветераны говорят: нам нужно не сочувствие или формальное выражение благодарности, а действенная поддержка. Доступность. Возможности", — подчеркнула она.

Елена Зеленская о безбарьерности людей с инвалидностью
Национальный форум по правам людей с инвалидностью. Фото: ОП

Доступность для людей с инвалидностью

Кроме того, на форуме супруга президента рассказала и о действенной безбарьерности, то есть об украинском "Справочнике безбарьерности". Это первое руководство по корректному общению. Также в скором времени к нему появится дополнение — "Гайд безбарьерных событий".

"И я приветствую каждый пример того, что делают на этом пути крупные бизнесы из нашего сообщества "Бизнес без барьеров". Потому что они одновременно и работодатели, и поставщики услуг. Это значит, что люди с нарушением слуха, например, могут и удобно делать покупки в супермаркете, и комфортно работать там. Ветеран может воспользоваться инклюзивным такси или другим транспортом или сам там работать", — добавила она.

Елена Зеленская о безбарьерности людей с инвалидностью
Национальный форум по правам людей с инвалидностью. Фото: ОП

По ее словам, безбарьерной должна быть вся Украина, поэтому такая задача является общей для всех.

"Мы все бываем маломобильными. Все бываем психически истощенными. Уставшими. Бессильными. Поэтому все это — равные возможности — нужно не кому-то, не "отдельным категориям". Это нужно нам всем", — заверила Зеленская.

Напомним, ранее Первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с журналистами Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура. По ее словам, принудительная депортация детей в Россию является актом геноцида.

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