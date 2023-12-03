Зеленська розповіла, чого найбільше потребують люди з інвалідністю в Україні

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: ОП

Через війну, яку розпочала РФ проти України, кількість людей з інвалідністю, на жаль, збільшується. Це простежується як серед військових, так і серед цивільного населення. Тому українці, які мають інвалідність, зіштовхуються з багатьма проблемами через дискримінацію та обмежену доступність.

Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська на Національному форумі прав людей з інвалідністю.

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Результати дослідження щодо людей з інвалідністю

За результатами дослідження, яке було нещодавно проведене на замовлення "Ліги сміливих", 50% українців не бачать у своєму повсякденному житті людей з інвалідністю або зустрічають їх рідко.

"Ми повинні розуміти, що для людей з інвалідністю випробування не обмежуються отриманням протеза. В буденному житті вони тільки починаються — із громадським транспортом, незручними під’їздами, недоступними укриттями, виборюванням гідних умов і можливостей", — зазначила вона.

Національний форум прав людей з інвалідністю. Фото: ОП

Соціологічне дослідження також показало, що найбільш дискримінаційним моментом є неможливість вільно пересуватися за межами помешкання та мати доступ до об’єктів публічного простору. Крім того, людям з інвалідністю складно знайти роботу та працевлаштуватися.

"Ветерани кажуть: нам потрібне не співчуття чи формальне висловлення подяки, а дієва підтримка. Доступність. Можливості", — наголосила вона.

Національний форум прав людей з інвалідністю. Фото: ОП

Доступність для людей з інвалідністю

Крім того, на форумі дружина президента розповіла і про дієву безбар'єрність, тобто про український "Довідник безбар’єрності". Це перший посібник щодо коректного спілкування. Також незабаром до нього з'явиться доповнення — "Гайд безбар’єрних подій".

"І я вітаю кожен приклад того, що роблять на цьому шляху великі бізнеси з нашої спільноти "Бізнес без бар’єрів". Бо вони водночас і роботодавці, і надавачі послуг. Це означає, що люди з порушенням слуху, наприклад, можуть і зручно робити покупки в супермаркеті, і комфортно працювати там. Ветеран може скористатися інклюзивним таксі чи іншим транспортом або сам там працювати", — додала вона.

Національний форум прав людей з інвалідністю. Фото: ОП

За її словами, безбар'єрною має бути вся Україна, тому таке завдання є спільним для всіх.

"Ми всі буваємо маломобільними. Всі буваємо психічно виснаженими. Втомленими. Безсилими. Тому все це — рівні можливості — потрібне не комусь, не "окремим категоріям". Це потрібно нам усім", — запевнила Зеленська.

Нагадаємо, раніше Перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з журналістами Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру. За її словами, примусова депортація дітей до Росії є актом геноциду.