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Зеленский анонсировал новую услугу в "Дії" для тех, кто потерял жилье из-за войны

19 декабря 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский анонсировал новую услугу в "Дії" для тех, кто потерял жилье из-за войны
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Diia Summit 2023. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что у "Дії" появится новая функция — обмен сертификата на жилье онлайн. Она заработает сегодня в полночь, и первая неделя будет тестовой.

Об этом глава государства рассказал во время выступления на Diia Summit 2023 года.

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Новая услуга в "Дії"

Зеленский подчеркнул, что "Дії"  уже четыре года, из них два — полномасштабная война, но платформа выдержала, растет и становится еще сильнее, помогая украинцам.

"Сейчас "Дія" — это уже 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов", — сказал президент.

В то же время, он анонсировал услугу обмена сертификата в "Дії" на жилье для тех, кто потерял жилье из-за войны. Эту услугу запустят уже сегодня в полночь. Первая неделя будет стартовой, в дальнейшем услуга будет масштабироваться.

Напомним, что во время этого саммита Владимир Зеленский также рассказал, что у "Дії" появится возможность купли-продажи автомобилей.

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