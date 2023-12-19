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Зеленський анонсував нову послугу в "Дії" для тих, хто втратив житло через війну

19 грудня 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський анонсував нову послугу в "Дії" для тих, хто втратив житло через війну
Президент України Володимир Зеленський на саміті Diia Summit 2023. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що у "Дії" з'явиться нова функція — обмін сертифіката на житло онлайн. Вона запрацює сьогодні опівночі, і перший тиждень буде тестовим.

Про це глава держави розповів під час виступу на Diia Summit 2023. 

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Нова послуга в "Дії"

Зеленський наголосив, що "Дії" вже чотири роки, з них два — повномасштабна війна, але платформа витримала, зростає та стає ще сильнішою, допомагаючи українцям. 

"Зараз "Дія" — це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів", — сказав президент. 

Водночас він анонсував послугу обміну сертифіката в "Дії" на житло для тих, хто втратив житло через війну. Цю послугу запустять вже сьогодні опівночі. Перший тиждень буде стартовим, надалі послуга масштабуватиметься.

Нагадаємо, що під час цього саміту Володимир Зеленський також розповів, що у "Дії" з'явиться можливість купівлі-продажу автівок.

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