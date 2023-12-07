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Зеленский анонсировал важные голосования от ВР

7 декабря 2023 21:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский анонсировал важные голосования от ВР
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что на этой неделе Верховная Рада должна принять важные решения по поводу того, что должно сделать наше государство в рамках подготовки начала переговоров с ЕС. Также в ВР должны принять решение по ожиданиям отношений Украины с кредиторами.

Соответствующее обращение опубликовано на YouTube-канале Офиса Президента.

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"На этой неделе ожидаем от ВР критически важных голосований — по поводу того, что от нас ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что Украина должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС", — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства поблагодарил Японию за пакет помощи для Украины суммой 4,5 млрд долларов.

Отличие украинских пограничников

Также Зеленский отметил воинов-пограничников, которые вместе с ВСУ защищают украинцев от российских оккупантов на фронте.

"Особенно отмечу воинов Краматорского пограничного отряда — Бахмутское направление, Донецкая область. Солдат Мечислав Левицкий и сержант Игорь Куликов. Храбрые, результативные воины. Спасибо вам, ребята!" — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства отметил житомирский пограничный отряд, а именно воюющих в Донецкой области солдата Василия Палия с позывным "Кордон" и сержанта Александра Качура.

Защита украинцев от вражеских дронов

Также Зеленский упомянул и за спецподразделение "Дозор", которое работает по разным направлениям и показывает результаты на каждом из них.

"Отмечу также подразделения, которые защищают юг нашего государства, в частности Южного регионального управления и Морской охраны. Их мобильные огневые группы каждую ночь охотятся на "шахеды". И я благодарю вас, ребята, за каждый сбитый вражеский дрон!" — добавил Президент.

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник заявил, что страна-агрессор Россия своими атаками "шахедов" по Украине пытается найти уязвимые стороны системы противовоздушной обороны. Таким образом, оккупанты планируют прицельно попадать по объектам украинской инфраструктуры.

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